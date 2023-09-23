المتحدثة باسم السفارة الأمريكية وعائلتها يستمتعون بـ الجريش

أعربت المتحدثة الرسمية باسم السفارة الأمريكية في الرياض رايتشل سميث ليفي عن استمتاعها هي وعائلتها بتجربة الطعام السعودي وذلك خلال اليوم الوطني السعودي الـ93.

إعجاب المتحدثة الأمريكية بالجريش

ونشرت السفارة الأمريكية لدى الرياض على حسابها بمنصة “إكس”، مقطع فيديو للمتحدثة الرسمية رايتشل سميث وعائلتها في أحد المطاعم وهم يتناولون الطعام السعودي في تجربة شيقة.

وعلقت السفارة بالقول “بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93، استمتعت المتحدثة الرسمية باسم السفارة الأمريكية في الرياض رايتشل سميث ليفي وعائلتها بتجربة الأكل السعودي”.

وأضافت أن الجريش كان الطبق المفضل لها ولابنها جونا.

الاحتفال باليوم الوطني

وتحتفي السعودية قيادةً وشعبًا اليوم السبت باليوم الوطني الـ93، وفيه يستذكر كل مواطن ومواطنة كيف كان الوطن قبل أكثر من 9 عقود من الزمان، وكيف أصبح اليوم، بعد ملحمة بطولية، سطرها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ومعه نفر ممن آمنوا به وبدعوته، فكانوا له الساعد الأيمن، من أجل رفع راية التوحيد على أرض الجزيرة العربية عالياً، معلناً عن ميلاد وطن شامخ وقوي، يهابه الأعداء، ويحتمي به الأشقاء.