المجلس العسكري في النيجر يتهم فرنسا بالتخطيط لتدخل عسكري

اتهم المجلس العسكري في النيجر “المجلس الوطني للحماية الوطنية”، فرنسا بنشر قواتها ومعداتها الحربية في عدة بلدان مجاورة في غرب إفريقيا استعداداً “لتدخل عسكري”.

وقال الناطق باسم النظام النيجري الكولونيل ميجور أمادو عبدالرحمن إن “فرنسا تواصل نشر قواتها في عدد من بلدان إكواس (الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا)، في إطار استعدادات لشن عدوان على النيجر تخطط له بالتعاون مع هذه الجماعة”.

طائرات ومروحيات عسكرية

وأوضح في بيان، أن فرنسا نشرت طائرات عسكرية ومروحيات و40 مدرعة في ساحل العاج وبنين، وسمحت طائرات شحن عسكرية بإنزال كميات كبيرة من المعدات الحربية في السنغال وساحل العاج وبنين، وغيرها.

تشكيل حكومة انتقالية

تجدر الإشارة إلى أن عبدالرحمن تشياني رئيس المجلس العسكري في النيجر، رئيس “المجلس الوطني للحماية الوطنية” قد وقع على مرسوم في وقت سابق بتشكيل حكومة انتقالية جديدة، والتي ضمت 20 وزيرا من شخصيات مدنية وعسكرية، بينهم وزيرا دولة، ووزير منتدب.

وشملت الوزارات مناصب متنوعة مثل وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية والأمن العام وإدارة الأقاليم، بالإضافة إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وشؤون النيجيريين في الخارج.

ويترأس الحكومة التي أعلنت قبل عقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قمة استثنائية في وقت لاحق اليوم، في أبوجا، رئيس الوزراء علي الأمين زين.