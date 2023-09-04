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ابتداءً من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل

المدني يحذر من أمطار رعدية بمعظم المناطق

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ صباحاً
المدني يحذر من أمطار رعدية بمعظم المناطق
المواطن - فريق التحرير

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حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية، ابتداءً من اليوم الاثنين حتى يوم الجمعة المقبل.

ودعت المديرية إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، مطالبة بالالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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أمطار غزيرة على مكة

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم وبحرة والقنفذة والليث والكامل وخليص وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.

أمطار ورياح بالرياض

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض لتشمل وادي الدواسر والسليل والقويعية وعفيف والأفلاج، ومنطقة مكة المكرمة لتشمل الموية والخرمة ورنية وتربة، ومنطقتَي المدينة المنوّرة ونجران.

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