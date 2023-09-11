المدن الليبية في مرمى العاصفة دانيال

تعرضت عدة مناطق في ليبيا إلى فيضانات عقب وصول العاصفة دانيال من وسط البحر المتوسط إلى شرق ليبيا خلال الساعات الأولى من أمس الأحد، مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة، تسببت في جريان الأودية نتيجة السيول الغزيرة التي بدأت في التدفق نحو المناطق المنخفضة والساحلية.

إنقاذ وإخراج العالقين

وأطلقت عدة مناطق نداءات للسلطات المحلية للمساعدة في عمليات الإنقاذ وإخراج العالقين من منازلهم.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر غرق عدة مناطق سكنية بالمنطقة الشرقية جراء السيول والأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان العديد من الأودية في مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر، مثل قرية بطة وتاكنس وعدة مناطق في محيط مدينة المرج وبالإضافة إلى مناطق الجبل الأخضر شحات والبيضاء وسوسة.

وغمرت مياه السيول والأمطار الغزيرة مبنى مركز البيضاء الطبي في الجبل الأخضر شرقي البلاد، بالإضافة إلى عدد كبير من المنازل في مناطق شحات وسوسة وتاكنس والمرج ومنطقة بطة شرقي البلاد.

انهيار السور الخلفي

وأدت الأمطار الغزيرة إلى انهيار السور الخلفي لمركز البيضاء الطبي جراء ضغط السيول الجارفة نتيجة موجة الطقس السيئ التي تجتاح مناطق شرق ليبيا.

وتبذل الأطقم الطبيبة والطبية المساعدة والعاملون بالمركز جهودًا كبيرة لإخلاء المبنى بالكامل من المرضى، ومن المتوقع أن يخرج مركز البيضاء الطبي عن الخدمة نهائيًّا، حيث أظهرت مقاطع فيديو نشرها مركز البيضاء الطبي عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي ارتفاع منسوب المياه داخل المركز الذي يعد من أكبر المرافق الصحية بمنطقة الجبل الأخضر.

وأعلنت السلطات الليبية في وقت سابق عن خطة أمنية مشتركة بين قوات الجيش الليبي والأجهزة الأمنية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية في مواجهة مرور عاصفة دانيال المتوسطية هذه الأيام بليبيا، ومن ضمن هذه الإجراءات حظر تجول من الساعة 8 مساءً إلى 8 صباحًا.

من المعروف أن هناك تقارير محلية تفيد بوجود ضحايا لقوا حتفهم جراء السيول والفيضانات، ولم تعلن السلطات المحلية حتى الآن عن سقوط ضحايا من المدنيين جراء الفيضانات والسيول.