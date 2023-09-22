ترجمة أصوات الدجاج بالذكاء الاصطناعي تعيين راندي جورج رئيسًا جديدًا لأركان الجيش الأمريكي سيارة تخترق مدخل صيدلية بالرياض موعد مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا المديفر يطل بموسم جديد من برنامج في الصورة متحدث المرور لقائدي المركبات: أنتم شركاء لنا بالتزامكم 350 ألف ريال مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة ولجانها جماهير الهلال تهاجم طارق حامد بسبب لقطتين تزايد حالات التسمم الغذائي بفرنسا زلزال يضرب كهرمان مرعش التركية بقوة 3.9 ريختر
أعلن الإعلامي عبدالله المديفر، عن انطلاق موسمه الجديد وعودته للظهور على شاشة قناة روتانا خليجية أسبوعيًّا عبر برنامجه في الصورة، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين القادم.
ويطل المديفر، في الموسم الجديد، ليحاور مجموعة من كبار المسؤولين وصناع القرار في المملكة، وأبرز أصحاب الشأن والرأي، وأهم المفكرين والمثقفين، ليضع جمهوره العريض في الصورة من أهم الأحداث التي تشهدها المملكة في المرحلة الحالية على كل الأصعدة، من خلال نقل أسئلة واستفسارات تشغل المواطنين والمواطنات للضيوف فيما يتعلق بأحدث المستجدات على الساحة المحلية، وإدارة الحوار والنقاش بكل شفافية وجراءة ووضوح وبأسلوب هادئ وذكي.
ونشر المديفر تغريدة بحسابه في منصة إكس أعلن من خلالها انطلاق موسم برنامجه الجديد حيث قال: أشرف بالعودة إلى أعينكم من جديد من خلال برنامجكم الأسبوعي في الصورة على قناة روتانا خليجية، وإذاعة روتانا.
ويعرض البرنامج الحواري، في الساعة التاسعة والنصف مساء كل يوم اثنين، وتستمر الحلقة لمدة 90 دقيقة.