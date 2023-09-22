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لطرح ما يشغل بال المواطنين على المسؤولين

المديفر يطل بموسم جديد من برنامج في الصورة

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٣ صباحاً
المديفر يطل بموسم جديد من برنامج في الصورة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الإعلامي عبدالله المديفر، عن انطلاق موسمه الجديد وعودته للظهور على شاشة قناة روتانا خليجية أسبوعيًّا عبر برنامجه في الصورة، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين القادم.

ويطل المديفر، في الموسم الجديد، ليحاور مجموعة من كبار المسؤولين وصناع القرار في المملكة، وأبرز أصحاب الشأن والرأي، وأهم المفكرين والمثقفين، ليضع جمهوره العريض في الصورة من أهم الأحداث التي تشهدها المملكة في المرحلة الحالية على كل الأصعدة، من خلال نقل أسئلة واستفسارات تشغل المواطنين والمواطنات للضيوف فيما يتعلق بأحدث المستجدات على الساحة المحلية، وإدارة الحوار والنقاش بكل شفافية وجراءة ووضوح وبأسلوب هادئ وذكي.

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ونشر المديفر تغريدة بحسابه في منصة إكس أعلن من خلالها انطلاق موسم برنامجه الجديد حيث قال: أشرف بالعودة إلى أعينكم من جديد من خلال برنامجكم الأسبوعي في الصورة على قناة روتانا خليجية، وإذاعة روتانا.

ويعرض البرنامج الحواري، في الساعة التاسعة والنصف مساء كل يوم اثنين، وتستمر الحلقة لمدة 90 دقيقة.

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