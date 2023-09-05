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لتقييد الوصول للروابط والمواقع المشبوهة

المرئي والمسموع: فعلوا الرقابة الأبوية في الأجهزة الإعلامية ومنصات الألعاب

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٦ مساءً
المرئي والمسموع: فعلوا الرقابة الأبوية في الأجهزة الإعلامية ومنصات الألعاب
المواطن - فريق التحرير

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حثت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على تفعيل خاصية الرقابة الأبوية في الأجهزة الإعلامية ومنصات الألعاب الإلكترونية، من أجل حماية الأطفال من المحتوى والألعاب المضللة والخادشة.

مزايا الرقابة الأبوية

وقالت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في إنفوجراف صادر عنها إن هناك مزايا للرقابة الأبوية على الأجهزة الإلكترونية بهدف التحكم في المحتوى الذي يُعرض للأبناء.

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ومن أبرز المزايا:

1- الحد من الوقت المستخدم في الجهاز الإلكتروني.
2- تقييد الوصول للروابط والمواقع المشبوهة.
3- منع المحتوى والألعاب الخادشة.
4- تتبع نشاط الأطفال في منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
5- المحافظة على صحة الأطفال العامة من مخاطر الأجهزة الإلكترونية.

مزايا الرقابة الأبوية

عقوبات نظامية

وفي وقت سابق، أكدت هيئة الإعلام المرئي والمسموع عدم تهاونها في إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين، داعية إلى الالتزام بأنظمتها ولوائحها.

ولمعرفة الضوابط يمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع من خلال: (هنا).

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