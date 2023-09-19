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خلال الربع الثاني 2023

المركزي السعودي: نمو الودائع المصرفية إلى 2.4 تريليون ريال

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ صباحاً
المركزي السعودي: نمو الودائع المصرفية إلى 2.4 تريليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أوضح البنك المركزي السعودي “ساما”، أن إجمالي الودائع المصرفية بلغ نحو 2.4 تريليون ريال في الربع الثاني من 2023 مقابل 2.2 تريليون ريال في الفترة نفسها من 2022 بزيادة بنسبة 9.2 % على أساس سنوي وذلك حسب بيانات صادرة من البنك المركزي.

توزيع الودائع المصرفية

وتابع المركز السعودي، في بيان له: “توزعت الودائع المصرفية على (ودائع تحت الطلب) بقيمة 1.32 تريليون ريال شكلت 54.3 % من إجمالي الودائع، و (ودائع ادخارية) بقيمة 770 مليار ريال وبنسبة 31.5 % من إجمالي الودائع، و شكلت (الودائع شبه النقدية) نسبة 14 % من إجمالي الودائع بقيمة 343 مليار ريال”.

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وبلغ نصيب الشركات والأفراد من إجمالي الودائع تحت الطلب 1.1 تريليون و 191 مليار ريال من نصيب الجهات الحكومية، توزعت الودائع الادخارية على الشركات والأفراد بقيمة 360 مليار ريال و 410 مليارات ريال للجهات الحكومية،

 

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