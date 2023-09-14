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المركزي يرخص لشركتين مزاولة وساطة التأمين الإلكترونية

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٨ مساءً
المركزي يرخص لشركتين مزاولة وساطة التأمين الإلكترونية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” الترخيص لشركتين لمزاولة نشاط وساطة التأمين الإلكترونية “إطلاق تجريبي”، وهما: شركة التزام لوساطة التأمين الإلكترونية، وشركة الثقة لوساطة التأمين.

ووفقًا لما نشره الحساب الرسمي للبنك المركزي، فإنه بإضافة التراخيص الجديدة، يبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط في المملكة خمس شركات.

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تمكين قطاع التأمين

ويأتي هذا القرار، في إطار السعي إلى دعم وتمكين قطاع التأمين، وفي سبيل تطوير التقنية المالية التأمينية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة إصدار وثائق التأمين، والسماح بدخول أنشطة جديدة. ويستهدف القرار أيضا تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات التأمينية المقدمة؛ لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات التأمينية إلى جميع شرائح المجتمع.

وأكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.

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