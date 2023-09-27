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لضمان حقوق الملاك

المرور: أمنوا على سياراتكم قبل الأحد القادم

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٥ مساءً
المرور: أمنوا على سياراتكم قبل الأحد القادم
المواطن - فريق التحرير

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أعاد المرور السعودي التذكير بالمدة المتبقية على بدء تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين على المركبة، مؤكدًا أن التأمين على المركبة يضمن حقوق ملاك المركبات وحقوق الآخرين عند وقوع الحوادث المرورية.

وكشف المرور السعودي، عبر حسابه بمنصة إكس، أنه متبقٍّ 4 أيام على بداية الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة.

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يذكر أن الإدارة العامة للمرور أعلنت في وقت سابق، استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة عدم وجود تأمين سارِ للمركبة إلكترونيًّا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 10/ 2023م.

سيتم على الطرق المباشرة

وأوضح المرور أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر، في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.

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