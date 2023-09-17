المرور: القيادة عكس اتجاه السير يعرضك والآخرين للحوادث بداية محبطة لـ نابولي مع جارسيا سماء السعودية تشهد ذروة لمعان كوكب الزهرة غدًا تفعيل خطط الطوارئ للتعامل مع الحالة المطرية بالطائف سالم الدوسري يخطف نجومية الجولة السادسة 284 وظيفة بـ جامعة الملك عبدالعزيز للعمل في جدة استعادة التوازن شعار مباراة بورنموث ضد تشيلسي المفتي يكلِّف الجليل متحدثًا رسميًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء غياب 3 لاعبين عن مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد شفافية وموثوقية.. ضم الإعلام بأنواعه تحت مظلة واحدة
أعادت الإدارة العامة للمرور التحذير من القيادة عكس اتجاه السير اختصارًا للوقت أو هروبًا من الزحام.
وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر على حسابها بمنصة “إكس” “القيادة عكس اتجاه السير فعل متهور يُعرضك ويعرض حياة من حولك للخطر والحوادث الجسيمة”.
وفي وقت سابق، دعت الإدارة العامة للمرور إلى ضرورة الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق واستخدام الإشارات التنبيهية، من أجل قيادة آمنة للجميع.
وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها، إنه على قائد المركبة قبل تغيير المسار التأكد من عدة أمور تتمثل في:
1- إعطاء الإشارات اللازمة قبل الانتقال بين المسارات بوقت كافِ.
2- عدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار المراد الانتقال له.
3- التأكد من خلو المسار الآخر من المركبات.