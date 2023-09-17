المرور: القيادة عكس اتجاه السير يعرضك والآخرين للحوادث

أعادت الإدارة العامة للمرور التحذير من القيادة عكس اتجاه السير اختصارًا للوقت أو هروبًا من الزحام.

القيادة عكس الاتجاه

وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر على حسابها بمنصة “إكس” “القيادة عكس اتجاه السير فعل متهور يُعرضك ويعرض حياة من حولك للخطر والحوادث الجسيمة”.

الالتزام بالمسارات المحددة

وفي وقت سابق، دعت الإدارة العامة للمرور إلى ضرورة الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق واستخدام الإشارات التنبيهية، من أجل قيادة آمنة للجميع.

وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها، إنه على قائد المركبة قبل تغيير المسار التأكد من عدة أمور تتمثل في:

1- إعطاء الإشارات اللازمة قبل الانتقال بين المسارات بوقت كافِ.

2- عدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار المراد الانتقال له.

3- التأكد من خلو المسار الآخر من المركبات.