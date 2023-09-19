ضبط مواطنين لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص 25 وظيفة شاغرة لدى شركة المراعي المرور: 4 إرشادات لقيادة آمنة أثناء هطول الأمطار مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة إلى ليبيا برميل النفط في حفل الأوركسترا السعودية بأمريكا رسالة قوية للعالم مليونان و280 ألف خدمة عبر أبشر بأغسطس تأثير تطبيقات التوصيل على حساب المواطن الصحة تطلق حملة توعوية للحد من التنمر في جميع المدارس جهود دولية لتنشيط عملية السلام بمشاركة السعودية رونالدو مثال لصنائع المعروف.. فرق كبير بينه وبين الكائن البرتقالي
وجهت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات مهمة للقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار.
ونصح المرور السعودي، في بيان عبر “منصة إكس”، بما يلي لقيادة آمنة أثناء الحالة المطرية التي تشهدها العديد من المناقط.
– ترك مسافة آمنة
– استخدام إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية
– التمهل وتخفيف السرعة
– تجنب برك وتجمعات المياه
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وتصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
لسلامتكم؛ اتباع الإرشادات المرفقة يجنبكم مخاطر الطريق أثناء هطول الأمطار.
#المرور_السعودي#الوقاية_أمان pic.twitter.com/IVPAx2OU5v
— المرور السعودي (@eMoroor) September 19, 2023