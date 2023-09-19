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أهمها التمهل وتخفيف السرعة

المرور: 4 إرشادات لقيادة آمنة أثناء هطول الأمطار

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ صباحاً
المرور: 4 إرشادات لقيادة آمنة أثناء هطول الأمطار
المواطن - فريق التحرير

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وجهت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات مهمة للقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار.

ونصح المرور السعودي، في بيان عبر “منصة إكس”، بما يلي لقيادة آمنة أثناء الحالة المطرية التي تشهدها العديد من المناقط.

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إرشادات لقيادة آمنة أثناء المطر

– ترك مسافة آمنة
– استخدام إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية
– التمهل وتخفيف السرعة
– تجنب برك وتجمعات المياه

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وتصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

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