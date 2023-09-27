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ضمن منافسات الجولة الثامنة

المسابقات تنقل مباراة الفيحاء والاتحاد للرياض

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٧ مساءً
المسابقات تنقل مباراة الفيحاء والاتحاد للرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن نقل مباراة الفيحاء والاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي إلى الرياض.

نقل مباراة الفيحاء والاتحاد

وقررت إدارة المسابقات نقل ملعب مباراة فريقي الفيحاء والاتحاد ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، من ملعب مدينة المجمعة الرياضية، إلى ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، بناء على طلب الناديين.

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الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @Alfaihaclub

وأشارت في بيانها إلى أن فريقا الفيحاء والاتحاد سيخوضان المباراة في توقيتها الجديد الساعة السادسة مساءً يوم الجمعة المقبل، وذلك في افتتاح مواجهات الجولة المقبلة من دوري روشن السعودي.

وكان نادي الاتحاد بالتنسيق مع الفيحاء، قدم طلبًا لإدارة المسابقات لنقل مباراة الفريقين في دوري روشن السعودي إلى الرياض، وذلك بسبب ظروف ضيق الوقت وتوالي مباريات العميد.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

تأخير انطلاق الجولة العاشرة

وجاء في ختام البيان: “حرصًا من إدارة المسابقات على استفادة الأندية من لاعبيها الدوليين على نحو أفضل تقرر تأخير انطلاقة منافسات الجولة العاشرة المقرر إقامتها من 19-21 أكتوبر على أن تكون انطلاقة منافسات الجولة يوم 20 أكتوبر”.

الهلال والرياض- 44 - ترتيب دوري روشن

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