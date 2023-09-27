المسابقات تنقل مباراة الفيحاء والاتحاد للرياض

أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن نقل مباراة الفيحاء والاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي إلى الرياض.

نقل مباراة الفيحاء والاتحاد

وقررت إدارة المسابقات نقل ملعب مباراة فريقي الفيحاء والاتحاد ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، من ملعب مدينة المجمعة الرياضية، إلى ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، بناء على طلب الناديين.

وأشارت في بيانها إلى أن فريقا الفيحاء والاتحاد سيخوضان المباراة في توقيتها الجديد الساعة السادسة مساءً يوم الجمعة المقبل، وذلك في افتتاح مواجهات الجولة المقبلة من دوري روشن السعودي.

وكان نادي الاتحاد بالتنسيق مع الفيحاء، قدم طلبًا لإدارة المسابقات لنقل مباراة الفريقين في دوري روشن السعودي إلى الرياض، وذلك بسبب ظروف ضيق الوقت وتوالي مباريات العميد.

تأخير انطلاق الجولة العاشرة

وجاء في ختام البيان: “حرصًا من إدارة المسابقات على استفادة الأندية من لاعبيها الدوليين على نحو أفضل تقرر تأخير انطلاقة منافسات الجولة العاشرة المقرر إقامتها من 19-21 أكتوبر على أن تكون انطلاقة منافسات الجولة يوم 20 أكتوبر”.