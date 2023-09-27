المسابقات تنقل مباراة الفيحاء والاتحاد للرياض

ضبط مواطن ضايق فتاة داخل مركبتها بالطائف الكشف عن هوية بطل فيلم قصة ملك الصحافة نفاد تذاكر مباراة الطائي والنصر بعد 13 دقيقة باتنا يمنح الفتح التقدم ضد الأخدود العروبة والوحدة يتعادلان بالشوط الأول وظائف شاغرة لدى قطار سار في 3 مدن وظائف شاغرة في رتال للتطوير العمراني سعود القحطاني ينسحب من تيك توك بسبب الإساءات المتكررة وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر
أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن نقل مباراة الفيحاء والاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي إلى الرياض.
وقررت إدارة المسابقات نقل ملعب مباراة فريقي الفيحاء والاتحاد ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، من ملعب مدينة المجمعة الرياضية، إلى ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، بناء على طلب الناديين.
وأشارت في بيانها إلى أن فريقا الفيحاء والاتحاد سيخوضان المباراة في توقيتها الجديد الساعة السادسة مساءً يوم الجمعة المقبل، وذلك في افتتاح مواجهات الجولة المقبلة من دوري روشن السعودي.
وكان نادي الاتحاد بالتنسيق مع الفيحاء، قدم طلبًا لإدارة المسابقات لنقل مباراة الفريقين في دوري روشن السعودي إلى الرياض، وذلك بسبب ظروف ضيق الوقت وتوالي مباريات العميد.
وجاء في ختام البيان: “حرصًا من إدارة المسابقات على استفادة الأندية من لاعبيها الدوليين على نحو أفضل تقرر تأخير انطلاقة منافسات الجولة العاشرة المقرر إقامتها من 19-21 أكتوبر على أن تكون انطلاقة منافسات الجولة يوم 20 أكتوبر”.