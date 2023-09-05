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المسافة التقنية بين الآباء والأبناء أبرز مشاكل العصر

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ مساءً
المسافة التقنية بين الآباء والأبناء أبرز مشاكل العصر
المواطن - فريق التحرير

تتمثل أكبر المشكلات، التي تواجه الآباء، في اتساع المسافة المعرفية والمعلوماتية بين الآباء والأبناء، ولم تكن المسافة في الماضي القريب بمثل هذا العمق والحدة بين الجيلين؛ أما الآن فقد تغير الحال تمامًا في ظل الإنترنت والوسائط المرتبطة بها، إضافة إلى الألعاب الإلكترونية التي أصبحت وسيلة ترفيهية اجتماعية جاذبة لشريحة كبيرة من المجتمع.

وسيلة ترفيهية

ويتجه معظم الأطفال والشباب للاعتماد على الألعاب الإلكترونية كوسيلة ترفيه، خاصة في موسم الإجازات، وقد تنامى هذا الاتجاه مع مرور العالم بأزمة جائحة كورونا التي تسببت في إغلاق أماكن الترفيه والمتنزهات.

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تغلغل الألعاب في مجتمعنا

ولم تعُد الألعاب مجرد وسيلة ترفيه؛ بل تحوّلت إلى منصات تواصل مع انتشار الألعاب متعددة اللاعبين، وهو ما قد يُعرض أي ممارس لها للتنمّر بالإهانة أو التهديد، أو الاحتيال داخل اللعبة، لاختلاف الجنسيات والثقافات كذلك، أو للعديد من الأسباب، الأمر الذي يدعو للحذر من مشاركة أي بيانات شخصية أو الوثوق في أي شخص من خلال تلك الألعاب.

والدية جديدة

وفي هذا الشأن، أوضحت المستشارة الأسرية د. الهنوف الحقيل أن وسائل التواصل والألعاب الإلكترونية أصبحت بمثابة والدية جديدة للأبناء لأنها تشاركهم اهتماماتهم وتحاورهم وتجيب على استفساراتهم وأسئلتهم فالأبناء استعاضوا عن الأم والأب بوسائل التواصل والألعاب الإلكترونية.

الوعي التقني لدى الآباء ضعيف

وتابعت خلال لقائها في برنامج الراصد أن المسافة بين الأولاد والأم والأب في الوعي التقني ضعيفة جدًّا، فالوالدين لهما دور مهم جدًّا على عاتقهم في المرحلة الحالية لأن مصدرهم الأساسي لأفكارهم وطريقتهم في الحياة ومبادئهم جاءت من وسائل مختلفة ومن أبواب مفتوحة مختلفة.

توفير المال هم الوالدين

وأشارت إلى أن الوالدين في أغلب الأسر أصبحا يسعيان إلى المادية والفردية كأن دورهم الوحيد هو توفير الأموال لهم فقط، مؤكدةً أن الأبناء بحاجة للحوار مع آبائهم والاجتماع معهم والتواصل والإجابة معهم على أي أشياء غريبة تواجههم في العالم التقني.

 

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