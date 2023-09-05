المسافة التقنية بين الآباء والأبناء أبرز مشاكل العصر

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تتمثل أكبر المشكلات، التي تواجه الآباء، في اتساع المسافة المعرفية والمعلوماتية بين الآباء والأبناء، ولم تكن المسافة في الماضي القريب بمثل هذا العمق والحدة بين الجيلين؛ أما الآن فقد تغير الحال تمامًا في ظل الإنترنت والوسائط المرتبطة بها، إضافة إلى الألعاب الإلكترونية التي أصبحت وسيلة ترفيهية اجتماعية جاذبة لشريحة كبيرة من المجتمع.
ويتجه معظم الأطفال والشباب للاعتماد على الألعاب الإلكترونية كوسيلة ترفيه، خاصة في موسم الإجازات، وقد تنامى هذا الاتجاه مع مرور العالم بأزمة جائحة كورونا التي تسببت في إغلاق أماكن الترفيه والمتنزهات.
ولم تعُد الألعاب مجرد وسيلة ترفيه؛ بل تحوّلت إلى منصات تواصل مع انتشار الألعاب متعددة اللاعبين، وهو ما قد يُعرض أي ممارس لها للتنمّر بالإهانة أو التهديد، أو الاحتيال داخل اللعبة، لاختلاف الجنسيات والثقافات كذلك، أو للعديد من الأسباب، الأمر الذي يدعو للحذر من مشاركة أي بيانات شخصية أو الوثوق في أي شخص من خلال تلك الألعاب.
وفي هذا الشأن، أوضحت المستشارة الأسرية د. الهنوف الحقيل أن وسائل التواصل والألعاب الإلكترونية أصبحت بمثابة والدية جديدة للأبناء لأنها تشاركهم اهتماماتهم وتحاورهم وتجيب على استفساراتهم وأسئلتهم فالأبناء استعاضوا عن الأم والأب بوسائل التواصل والألعاب الإلكترونية.
وتابعت خلال لقائها في برنامج الراصد أن المسافة بين الأولاد والأم والأب في الوعي التقني ضعيفة جدًّا، فالوالدين لهما دور مهم جدًّا على عاتقهم في المرحلة الحالية لأن مصدرهم الأساسي لأفكارهم وطريقتهم في الحياة ومبادئهم جاءت من وسائل مختلفة ومن أبواب مفتوحة مختلفة.
وأشارت إلى أن الوالدين في أغلب الأسر أصبحا يسعيان إلى المادية والفردية كأن دورهم الوحيد هو توفير الأموال لهم فقط، مؤكدةً أن الأبناء بحاجة للحوار مع آبائهم والاجتماع معهم والتواصل والإجابة معهم على أي أشياء غريبة تواجههم في العالم التقني.
فيديو | المستشارة الأسرية د. الهنوف الحقيل: أصبح هناك "والدية" جديدة، وصارت المسافة بين الآباء والأطفال بعيدة تقنيا، والوالدان أكبر همهما توفير المادة فقط #الراصد pic.twitter.com/gYgKa8UzTr
— الراصد (@alraasd) September 5, 2023