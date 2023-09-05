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متمنيًا تقديم النسخة الأفضل من البطولة

المسحل: سأكون أول مشجعي الاتحاد بمونديال الأندية

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٦ مساءً
المسحل: سأكون أول مشجعي الاتحاد بمونديال الأندية
المواطن - فريق التحرير

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تمنى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، ظهور الاتحاد بشكل مميز خلال النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، مؤكدًا أنه سيكون أول المشجعين للعميد في البطولة.

المسحل فخور باستضافة البطولة

وقال المسحل بعد قرعة كأس العالم للأندية 2023: “نشعر بفخر واعتزاز كبيرين باستضافة هذه البطولة لأول مرة، شاركنا فيها، فالأندية السعودية أبدعت خلالها”.

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وتابع: “النصر شارك في أول نسخة، والاتحاد مرتين، وستكون هذه المرة الثالثة، وأتمنى له التوفيق وأن يُحقق نتائج متميزة، بالإضافة إلى الهلال والتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية”.

الهلال في كأس العالم للأندية
لاعبو الهلال بمونديال الأندية – المصدر @fifaworldcup_ar

وأضاف المسحل: “اليوم نحن نحظى بدعم سخي وكريم من القيادة الرشيدة بمتابعة ودعم من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة حثيثة من وزير الرياضة الشغوف، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل”.

وأردف رئيس اتحاد الكرة: “استضافة هذه البطولة بعد دعم القيادة، وإن شاء الله نُقدم بالتعاون مع الفيفا أفضل نسخة من كأس العالم للأندية في السعودية”.

كأس العالم للأندية في السعودية
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

المسحل يتمنى تألق الاتحاد

وعن قرعة كأس العالم للأندية 2023، قال المسحل: “كرئيس اتحاد الكرة يهمني أن نادي الاتحاد يُبدع في هذه البطولة ويصل لمراحل متقدمة وإن شاء الله يحقق الكأس، لا يوجد مباراة سهلة”.

واختتم المسحل تصريحاته لقناة SSC، قائلًا: “واليوم وجود العميد وخلفه الجماهير والنجوم الرائعين متأكد أن المباريات ستكون أكثر من رائعة وسأكون أول المشجعين له في كأس العالم للأندية”.

ومن المقرر أن يُلاقي الاتحاد بطل دوري روشن السعودي نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية، يوم 12 ديسمبر، على ملعب الجوهرة المشعة، على أن يواجه المتأهل، الأهلي المصري.

الاتحاد اليوم
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

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