المسحل: سأكون أول مشجعي الاتحاد بمونديال الأندية

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تمنى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، ظهور الاتحاد بشكل مميز خلال النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، مؤكدًا أنه سيكون أول المشجعين للعميد في البطولة.
وقال المسحل بعد قرعة كأس العالم للأندية 2023: “نشعر بفخر واعتزاز كبيرين باستضافة هذه البطولة لأول مرة، شاركنا فيها، فالأندية السعودية أبدعت خلالها”.
وتابع: “النصر شارك في أول نسخة، والاتحاد مرتين، وستكون هذه المرة الثالثة، وأتمنى له التوفيق وأن يُحقق نتائج متميزة، بالإضافة إلى الهلال والتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية”.
وأضاف المسحل: “اليوم نحن نحظى بدعم سخي وكريم من القيادة الرشيدة بمتابعة ودعم من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة حثيثة من وزير الرياضة الشغوف، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل”.
وأردف رئيس اتحاد الكرة: “استضافة هذه البطولة بعد دعم القيادة، وإن شاء الله نُقدم بالتعاون مع الفيفا أفضل نسخة من كأس العالم للأندية في السعودية”.
وعن قرعة كأس العالم للأندية 2023، قال المسحل: “كرئيس اتحاد الكرة يهمني أن نادي الاتحاد يُبدع في هذه البطولة ويصل لمراحل متقدمة وإن شاء الله يحقق الكأس، لا يوجد مباراة سهلة”.
واختتم المسحل تصريحاته لقناة SSC، قائلًا: “واليوم وجود العميد وخلفه الجماهير والنجوم الرائعين متأكد أن المباريات ستكون أكثر من رائعة وسأكون أول المشجعين له في كأس العالم للأندية”.
ومن المقرر أن يُلاقي الاتحاد بطل دوري روشن السعودي نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية، يوم 12 ديسمبر، على ملعب الجوهرة المشعة، على أن يواجه المتأهل، الأهلي المصري.
🎙 ياسر المسحل – رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم:
نشعر بفخر باستضافة هذه البطولة؛ ونتمنى أن يحقق #الاتحاد الكأس، وسأكون أول المشجعين للاتحاد في هذه البطولة#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/9e62nQUT3W
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 5, 2023