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نتيجة أخطاء في عملية التخطيط للمدن

المسند عن كارثة درنة: الأسباب أرضية وليست سماوية

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٤ صباحاً
المسند عن كارثة درنة: الأسباب أرضية وليست سماوية
المواطن - فريق التحرير

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قال الدكتور عبدالله المسند نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية: إن الكوارث الناتجة عن السيول والأمطار ليست لأسباب سماوية، ولكنها لأسباب أرضية نتيجة أخطاء في عملية التخطيط للمدن.

واقعة غرق جدة

وأضاف خلال مداخلة له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: قلت كلمة هامة في 2009 و2011 عندما وقعت حادثة غرق جدة، وكررتها في حادثة درنة، أن الأسباب أرضية وليست سماوية، لذلك فهي ليست بسبب الأمطار وغزارتها بقدر الأخطاء الدنيوية وأخطاء عملية التخطيط في المدن وعدم الأخذ في عين الاعتبار رأي الجغرافيين الذين يدرسون جغرافية الأرض والتغيرات المناخية.

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جمعيات جغرافية

واستطرد: أرغب وأدعو الجمعيات الجغرافية في الوطن العربي أن يرسلوا ملخصات أبحاثهم إلى كل جهة ذات علاقة للاستفادة منها وتبنى جسور العلاقة بين الطرفين.

https://x.com/yahalashow/status/1703475353631498645?s=46

 

 

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