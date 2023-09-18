المعيوف أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد أجمك

أعلن المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، قبل قليل، عن التشكيل الرسمي للعميد في مباراة الاتحاد ضد أجمك في بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023\ 2024.

تشكيل الاتحاد ضد أجمك

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي، عند الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وشهد تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مشاركة الوافد الجديد عبدالله المعيوف بدلًا من حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي الذي يُعاني من إصابة، فيما لم يتواجد النجم الفرنسي كريم بنزيما.

وجاء تشكيل الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، حسن كادش، مهند الشنقيطي، أحمد بامسعود، فابينيو، نغولو كانتي، رومارينيو، هارون كمارا وعبدالرزاق حمدالله.

الاتحاد في دوري أبطال آسيا

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا، التي تضم كلًا من؛ سباهان أصفهان الإيراني، القوة الجوية العراقي وأجمك الأوزبكي.