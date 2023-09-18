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ضمن منافسات دوري أبطال آسيا

المعيوف أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد أجمك

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٧ مساءً
المعيوف أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد أجمك
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، قبل قليل، عن التشكيل الرسمي للعميد في مباراة الاتحاد ضد أجمك في بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023\ 2024.

تشكيل الاتحاد ضد أجمك

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي، عند الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

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مباراة الاتحاد ضد أجمك
موعد المباراة – المصدر @ittihad

وشهد تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مشاركة الوافد الجديد عبدالله المعيوف بدلًا من حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي الذي يُعاني من إصابة، فيما لم يتواجد النجم الفرنسي كريم بنزيما.

وجاء تشكيل الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، حسن كادش، مهند الشنقيطي، أحمد بامسعود، فابينيو، نغولو كانتي، رومارينيو، هارون كمارا وعبدالرزاق حمدالله.

الاتحاد ضد أجمك
تشكيل الاتحاد – المصدر @ittihad

الاتحاد في دوري أبطال آسيا

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا، التي تضم كلًا من؛ سباهان أصفهان الإيراني، القوة الجوية العراقي وأجمك الأوزبكي.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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