سبب استبعاد كريم بنزيما من مباراة الاتحاد وأجمك المعيوف أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد أجمك معلومات خاصة وصور نادرة بمناسبة اليوم الوطني الـ93 التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد نافباخور جمعية ألفة تحتفل بمرور 4 أعوام على تأسيسها قصف مطار عربت يقتل ويصيب 6 في كردستان العراق مباراة الرائد والنصر الأكثر حضورًا جماهيريًا بالجولة الـ6 الدفاع المدني يخالف منشأة لتغطية كاشف الدخان بالباحة مقيمان في قبضة الأمن لاستغلال الرواسب دون ترخيص بتبوك محمد العنزي على بُعد خطوة من مغادرة أكشن مع وليد
أعلن المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، قبل قليل، عن التشكيل الرسمي للعميد في مباراة الاتحاد ضد أجمك في بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023\ 2024.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي، عند الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
وشهد تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مشاركة الوافد الجديد عبدالله المعيوف بدلًا من حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي الذي يُعاني من إصابة، فيما لم يتواجد النجم الفرنسي كريم بنزيما.
وجاء تشكيل الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، حسن كادش، مهند الشنقيطي، أحمد بامسعود، فابينيو، نغولو كانتي، رومارينيو، هارون كمارا وعبدالرزاق حمدالله.
ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا، التي تضم كلًا من؛ سباهان أصفهان الإيراني، القوة الجوية العراقي وأجمك الأوزبكي.