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المغرب يشيع ضحايا زلزال الحوز والبحث عن الناجين مستمر

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٦ مساءً
المغرب يشيع ضحايا زلزال الحوز والبحث عن الناجين مستمر
المواطن - فريق التحرير

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جرت بإقليم ورزازات في المغرب مراسم تشييع جنازة 41 شخصًا، من بينهم نساء وأطفال، توفوا تحت الأنقاض بسبب “زلزال الحوز”، وذلك بعدما انتهت السلطات العمومية من عمليات البحث وانتشال الجثث والمصابين.

وبحسب موقع هسبريس المغربي كشف مصدر من السلطة المحلية أنه تم إثر الزلزال المدمر الذي سجلته العديد من جماعات إقليم ورزازات انتشال جميع الجثث من تحت الأنقاض، ودفنها بحضور المئات من المشيعين والسلطات المحلية والدرك الملكي.

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البحث عن الناجين

من جهة أخرى تتواصل لليوم الثالث على التوالي عمليات البحث عن ناجين محتملين تحت الأنقاض، جراء زلزال “إقليم الحوز” المغربي الذي أودى بحياة أكثر من 2400 شخص في حصيلة مؤقتة حتى الآن.

وتسخر فرق الحماية المدنية، مدعومة بوحدات القوات المسلحة المغربية، مجهوداتها من أجل فك العزلة عن المناطق المتضررة من الزلزال، عبر معدات تتمثل في جرافات كبيرة الحجم، ومعدات متخصصة في إزالة الصخور والأحجار من المسالك التي راكمتها قوة الزلزال في الطرقات المؤدية إلى القرى المحاصرة، للوصول إلى المساكن التي سوى الزلزال منازلها عن آخرها.

ضحايا زلزال المغرب

كما يتواصل انتشال الجثث تحت الأنقاض في مناطق أخرى، بسبب بناء الأهالي لمساكنهم بطرق تقليدية لا تراعي اعتبار عوامل طبيعة المنطقة المهددة بالانهيارات الأرضية، حيث تعمل فرق الإنقاذ على التأكد من هويات الضحايا قبل دفنهم.
وموازاة مع ذلك يتواصل قدوم وحدات إغاثة من بعض الدول الى المناطق المنكوبة، للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين، وإنقاذ واسعاف ضحايا آخرين، من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

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