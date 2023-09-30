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رئاسة الشؤون الدينية تؤنسِن منظومة الخدمات الدينية لذوي الهمم

المفتاح يبهر العالم.. سلطان بن سلمان يشكر السديس لتسهيل مهمة الغانم لأداء العمرة

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٤ مساءً
المفتاح يبهر العالم.. سلطان بن سلمان يشكر السديس لتسهيل مهمة الغانم لأداء العمرة
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المواطن - فريق التحرير

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تُولي رئاسة الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي جلَّ اهتمامها لأنسنة منظومة الخدمات الدينية لكبار السن وذوي الهمم -الاحتياجات الخاصة-، من القاصدين والزائرين والمعتمرين في الحرمين الشريفين؛ منطلقة في ذلك من توجيهات القيادة الحكيمة، وواجبها الديني، وعموم رسالتها الدينية الإنسانية، التي توجب مزيد العناية والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.

وقامت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، بتهيئة البيئة التعبدية بالمسجد الحرام، للشاب “غانم محمد المفتاح” -من ذوي الهمم-؛ ليتمكن من أداء مناسك العمرة بيسر وسهولة، وفي أجواء خاشعة.

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وقام الشاب غانم بالطواف حول الكعبة المشرفة سبعة أشواط، على يديه في مشهد مهيب تابعه الملايين عبر مواقع التواصل.

شاب ملهم ومبدع

ويعد الشاب غانم المفتاح، أيقونة كأس العالم قطر 2022 وهو ملهم ومبدع، واشتهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لكونه رمزًا للإصرار والتحدي، إذ يعاني الشاب الغانم صاحب الـ18 عامًا من متلازمة التراجع الذيلي فيعيش بلا أطراف سفلية.

وشارك «غانم» متابعيه بنشر صور من داخل المسجد الحرام وظهر فيها مرتديًا لبس الإحرام وظهر زاحفًا على الأرض في المطاف؛ ويستعد لاستقبال الكعبة وتقبيل الحجر الأسود، لتحصد الصور تفاعلاً كبيرًا من رواد التواصل الاجتماعي.

وقرأ الشاب غانم الآية القرآنية «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»، وحرص «غانم» على إرفاقها في الفيديو الذي نشره عبر حسابه، مؤكداً أنه لم يفضل استخدام الكرسي المتحرك، لأنه رأى أن الله منحه القوة قائلاً: «أرغب ألا أستخدم الكرسي لأن ربنا أعطاني نعمة كبيرة وهي قوة إيدي بدل رجلي، ولرهبة وقدسية المكان».

والمرض الذي أصيب به المفتاح يصاب به واحد من 25 ألف شخص في العالم، ويؤدي إلى أن يعيش الشخص بنصف جسده طوال عمره بعد فقدان جزء من عظامه نتيجة للمرض، وولد غانم في شهره السادس وقد رفضت والدته كل النصائح التي وجهت إليه بأن تجهض الحمل لأن الطفل لن يكون مكتمل الأعضاء.

خدمة ضيوف الرحمن

وثمن “غانم محمد المفتاح” الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، ولا سيما ذوي الهمم، وريادة المملكة العربية السعودية في الجانب الإنساني.

وقدم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان ؛ شكره لرئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي لتوجيهه لمنسوبي رئاسة الشؤون الدينية لتسهيل مهمة الشاب غانم لأداء مناسك العمرة ، فيما عبر غانم المفتاح عن خالص التقدير والعرفان لدعوته لزيارة المملكة.

كما عبر الشاب “غانم محمد المفتاح” عن تقديره لرئيس الشؤون الدينية، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، ومنسوبي رئاسة الشؤون الدينية، لحرصهم على تسهيل أدائه لمناسك العمرة في يسر وسهولة، وبيئة إيمانية، داعيًا للجميع بتمام الصحة والعافية.

وتعكف رئاسة الشؤون الدينية على إعداد استراتيجية ذات أثر ديني ملموس؛ تصب في خدمة كبار السن وذوي الهمم خاصة؛ لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، في أجواء إيمانية، وبيئة تعبدية خاشعة.

وسخرت الرئاسة أحدث التقنيات والأنظمة الذكية لخدمة قاصدي الحرمين ، وكبار السن وذوي الهمم خاصة، دينيًا وإيمانيًا، بما يتوافق مع الرؤية المباركة 2030، والرامية إلى الوصول لأعلى معايير الجودة في تقديم الخِدمات الدينية بالحرمين الشريفين.

 

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