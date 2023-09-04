الملاحة الجوية تعلن مسابقة منتهية بالتوظيف بجوائز 30 ألف ريال

“الجوف الزراعية” توقع اتفاقية شراء طاقة شمسية لمدة 25 سنة 17 مواطنًا و5 مقيمين بقبضة الأمن البيئي وزير الموارد البشرية يدشن برنامج الولاء الوظيفي “دوم” لموظفي القطاع العام 454 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الصحية بوزارة الدفاع احتساب نسبة التذبذب لدار المعدات الطبية بسعر 47.95 ريال ضبط مقيم استغل الرواسب دون ترخيص في تبوك حفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 45 مئوية انطلاق مؤتمر استدامة الصناعة البحرية بجدة رؤية 2030 مشروع يهدف لبناء الإنسان في المقام الأول وظائف شاغرة بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن مسابقة SANS Fikrahthon بهدف تأهيل وتوظيف طلاب وطالبات الجامعات؛ لإظهار طاقاتهم الإبداعية والاستفادة منها في ابتكار الحلول للملاحة الجوية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الهندسة، علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
3- معدل تراكمي لا يقل عن (3 من 4) أو (3.75 من 5).
4- يجب أن يقدم الطلب فريق مكون من (ثلاثة) طلاب من نفس الجامعة.
5- يجوز لكل فريق أن يختار العمل على فكرة واحدة فقط.
الفائز بالمركز الأول للمجموعة:
1- تدريب أثناء العمل ينتهي بفرصة عمل داخل SANS.
2- مكافأة 30,000 ريال سعودي للفريق.
الفائز بمركز المجموعة الثانية:
1- التدريب في SANS.
2- مكافأة 15,000 ريال سعودي للفريق.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1445/02/19هـ الموافق 2023/09/04م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/02/29هـ الموافق 2023/09/14م.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا