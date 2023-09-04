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لطلاب وطالبات الجامعات لإظهار طاقاتهم الإبداعية

الملاحة الجوية تعلن مسابقة منتهية بالتوظيف بجوائز 30 ألف ريال

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
الملاحة الجوية تعلن مسابقة منتهية بالتوظيف بجوائز 30 ألف ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن مسابقة SANS Fikrahthon بهدف تأهيل وتوظيف طلاب وطالبات الجامعات؛ لإظهار طاقاتهم الإبداعية والاستفادة منها في ابتكار الحلول للملاحة الجوية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الهندسة، علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
3- معدل تراكمي لا يقل عن (3 من 4) أو (3.75 من 5).
4- يجب أن يقدم الطلب فريق مكون من (ثلاثة) طلاب من نفس الجامعة.
5- يجوز لكل فريق أن يختار العمل على فكرة واحدة فقط.

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الفائز بالمركز الأول للمجموعة:

1- تدريب أثناء العمل ينتهي بفرصة عمل داخل SANS.
2- مكافأة 30,000 ريال سعودي للفريق.

الفائز بمركز المجموعة الثانية:

1- التدريب في SANS.
2- مكافأة 15,000 ريال سعودي للفريق.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1445/02/19هـ الموافق 2023/09/04م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/02/29هـ الموافق 2023/09/14م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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