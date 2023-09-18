الملايين من أجهزة iPhone تتلقى تحديثًا مجانيًّا لنظام iOS 17

الذهب يسجل أعلى تسوية منذ بداية سبتمبر الملايين من أجهزة iPhone تتلقى تحديثًا مجانيًّا لنظام iOS 17 تفشي الأمراض بين السكان في ليبيا نادي الاتحاد يتصدر المجموعة الثالثة بعد ثلاثيته في أولماليك بتر أطراف أمريكية تناولت وجبة سمك زلزالان أقوى من 6 درجات يضربان تايوان واليابان إقالات واسعة داخل الجيش الأوكراني التعادل السلبي عنوان الشوط الأول بين الهلال ونافباخور طلائع الجيش يفتتح الدوري المصري بثنائية في البنك الأهلي الجيش الأمريكي يبحث عن مقاتلة من طراز F-35
يتلقى الملايين من مالكي iPhone تحديث مجاني لنظام iOS، اليوم الاثنين، وهو الوقت المحدد الذي يجب أن يكون فيه هاتفك الذكي جاهزًا لتلقي هذا التحديث المجاني.
وقال جيك مور، خبير الأمن السيبراني العالمي لـ”ذا صن”: “تم تجهيز iOS 17 أيضًا بأحدث تصحيحات الأمان، لذا من الضروري أن يقوم مستخدمو iOS بتحديث أجهزتهم في أقرب وقت ممكن ليظلوا محميين بشكل أفضل، قبل أن تتمكن من تثبيت التحديث، ستحتاج إلى التأكد من أن جهاز iPhone الخاص بك جاهز للاستخدام”.
وسيتم تشغيل أبل iOS17 على سلسلة أيفون XS وما فوق من أجهزة أيفون، كما يوفر لها تحديث نظام التشغيل مجموعة من الميزات لأجهزتها المتوافقة، يتضمن البريد الصوتي المباشر والأدوات التفاعلية، بالإضافة إلى استخدام Siri أثناء المكالمات الهاتفية ووضع الاستعداد وملصقات جهات الاتصال وغيرها.
ويدعم التحديث الجديد iOS 17 جميع أجهزة آيفون التي تم إطلاقها منذ عام 2018، كما أنه متوافق مع iPhone SE (الجيل الثاني وما فوق)، إلا أن شركة أبل قد تنهي دعم هواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس وآيفون إكس.
وعادةً ما تصدر شركة أبل تصحيحًا خلال يوم أو يومين بعد إطلاق التحديث لحل مشكلات قد تحدث بنظام تشغيلها الجديد، إذا كنت تريد توخي الحذر الشديد، فقم بتنزيل نظام التشغيل iOS الجديد بعد أسبوع، حيث بحلول ذلك الوقت يجب أن يكون كل شيء سلسًا.
كما تتيح الشركة إمكانية العودة إلى iOS16 إذا واجه المستخدمون مشكلات، لاسيما أنه من الصعب نوعًا ما العودة إلى الإصدار السابق من نظام التشغيل iOS 16 لكن في هذه الحالة الأمر يمكن تنفيذه.
توصي أبل أيضًا مستخدمي آيفون بأرشفة النسخة الاحتياطية الخاصة بهم، وهذا يضمن عدم استبدال النسخة الاحتياطية الخاصة بك بنسخ احتياطية أخرى.
سيتطلب نظام التشغيل iOS 17 القليل من الجيجابايت، لذا تأكد من تحرير ما لا يقل عن 8 جيجا بايت من مساحة التخزين على جهاز iPhone الخاص بك قبل المضي قدمًا في ترقية iOS 17.
اعتمادًا على نوع جهاز iPhone لديك، قد يستغرق تحديث iOS 17 ما يصل إلى 5 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية. ولتحرير مساحة، احذف بعض التطبيقات أو الألعاب التي لا تستخدمها وانظر أيضًا إلى مقاطع الفيديو التي تشغل مساحة كبيرة جدًّا على جهازك، حيث يمكنك نقلها إلى الخدمة السحابية.
تأكد من تحديث جهاز آيفون الخاص بك قبل الانتقال إلى iOS 17، تأكد من أن آيفون الخاص بك يعمل على أحدث إصدار من iOS 16، حيث سيضمن هذا ظهور التحديث في قائمة الإعدادات بمجرد توفر iOS16.
للتحقق من وجود تحديث: انتقل إلى الإعدادات > اضغط على عام > اختر تحديث البرنامج.
– اتصل بشبكة Wi-Fi واشحن بطاريتك بنسبة تصل إلى 60% على الأقل.
– تأكد من أنك متصل باتصال WiFi قوي وموثوق وأن جهاز آيفون الخاص بك يحتاج إلى بطارية بنسبة 60 بالمائة على الأقل لتنزيل نظام التشغيل الجديد.
– يمكن لشبكة Wi-FI غير المكتملة أن تعطل تحديث نظام التشغيل لديك، وفي بعض الأحيان توقفه في منتصف الطريق.