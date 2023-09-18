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أهم خطوات تنزيل نظام الحماية الجديدة

الملايين من أجهزة iPhone تتلقى تحديثًا مجانيًّا لنظام iOS 17

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
الملايين من أجهزة iPhone تتلقى تحديثًا مجانيًّا لنظام iOS 17
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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يتلقى الملايين من مالكي iPhone تحديث مجاني لنظام iOS، اليوم الاثنين، وهو الوقت المحدد الذي يجب أن يكون فيه هاتفك الذكي جاهزًا لتلقي هذا التحديث المجاني.

التحديث النهائي لـ iOS 17

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية: إنه من المقرر أن يتم إصدار التحديث النهائي لنظام التشغيل أبل iOS 17 خلال ساعات لأجهزة أيفون حول العالم، وذلك قبل أيام من وصول سلسلة آيفون 15 إلى متاجر البيع بالتجزئة في 22 من سبتمبر الجاري.

وقال جيك مور، خبير الأمن السيبراني العالمي لـ”ذا صن”: “تم تجهيز iOS 17 أيضًا بأحدث تصحيحات الأمان، لذا من الضروري أن يقوم مستخدمو iOS بتحديث أجهزتهم في أقرب وقت ممكن ليظلوا محميين بشكل أفضل، قبل أن تتمكن من تثبيت التحديث، ستحتاج إلى التأكد من أن جهاز iPhone الخاص بك جاهز للاستخدام”.

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سلسلة أيفون XS

وسيتم تشغيل أبل iOS17 على سلسلة أيفون XS وما فوق من أجهزة أيفون، كما يوفر لها تحديث نظام التشغيل مجموعة من الميزات لأجهزتها المتوافقة، يتضمن البريد الصوتي المباشر والأدوات التفاعلية، بالإضافة إلى استخدام Siri أثناء المكالمات الهاتفية ووضع الاستعداد وملصقات جهات الاتصال وغيرها.

ويدعم التحديث الجديد iOS 17 جميع أجهزة آيفون التي تم إطلاقها منذ عام 2018، كما أنه متوافق مع iPhone SE (الجيل الثاني وما فوق)، إلا أن شركة أبل قد تنهي دعم هواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس وآيفون إكس.

إطلاق التحديث الجديد

وعادةً ما تصدر شركة أبل تصحيحًا خلال يوم أو يومين بعد إطلاق التحديث لحل مشكلات قد تحدث بنظام تشغيلها الجديد، إذا كنت تريد توخي الحذر الشديد، فقم بتنزيل نظام التشغيل iOS الجديد بعد أسبوع، حيث بحلول ذلك الوقت يجب أن يكون كل شيء سلسًا.

كما تتيح الشركة إمكانية العودة إلى iOS16 إذا واجه المستخدمون مشكلات، لاسيما أنه من الصعب نوعًا ما العودة إلى الإصدار السابق من نظام التشغيل iOS 16 لكن في هذه الحالة الأمر يمكن تنفيذه.

خطوات تنزيل iOS 17

  1. قم بعمل نسخة احتياطية لجهاز آيفون الخاص بك.
  2. يُنصح بشدة بأخذ نسخة احتياطية كاملة لجهاز iPhone الخاص بك قبل تنزيل نظام التشغيل الجديد.
  3. على الرغم من أن فرص فقدان بياناتك أقل بكثير، ولكنها ليست ضئيلة، فمن المفترض أن يقوم جهاز آيفون الخاص بك بعمل نسخة احتياطية في كل مرة يتم فيها توصيله بالطاقة وشبكة Wi-Fi.
  4. وفي حالة تعطيل ميزة النسخ الاحتياطي هذه، يمكنك الانتقال إلى الإعدادات > اسمك > iCloud > iCloud Backup ثم الضغط على “النسخ الاحتياطي الآن” لأخذ نسخة احتياطية لجهازك.

أرشفة النسخة الاحتياطية الخاصة بك

توصي أبل أيضًا مستخدمي آيفون بأرشفة النسخة الاحتياطية الخاصة بهم، وهذا يضمن عدم استبدال النسخة الاحتياطية الخاصة بك بنسخ احتياطية أخرى.

قم بتحرير مساحة التخزين

سيتطلب نظام التشغيل iOS 17 القليل من الجيجابايت، لذا تأكد من تحرير ما لا يقل عن 8 جيجا بايت من مساحة التخزين على جهاز iPhone الخاص بك قبل المضي قدمًا في ترقية iOS 17.

اعتمادًا على نوع جهاز iPhone لديك، قد يستغرق تحديث iOS 17 ما يصل إلى 5 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية. ولتحرير مساحة، احذف بعض التطبيقات أو الألعاب التي لا تستخدمها وانظر أيضًا إلى مقاطع الفيديو التي تشغل مساحة كبيرة جدًّا على جهازك، حيث يمكنك نقلها إلى الخدمة السحابية.

كيفية إعداد جهاز آيفون الخاص بك لنظام التشغيل iOS 17

تأكد من تحديث جهاز آيفون الخاص بك قبل الانتقال إلى iOS 17، تأكد من أن آيفون الخاص بك يعمل على أحدث إصدار من iOS 16، حيث سيضمن هذا ظهور التحديث في قائمة الإعدادات بمجرد توفر iOS16.

للتحقق من وجود تحديث: انتقل إلى الإعدادات > اضغط على عام > اختر تحديث البرنامج.

كيفية تجهيز هاتف آيفون الخاص بك لنظام iOS 17:

– اتصل بشبكة Wi-Fi واشحن بطاريتك بنسبة تصل إلى 60% على الأقل.

– تأكد من أنك متصل باتصال WiFi قوي وموثوق وأن جهاز آيفون الخاص بك يحتاج إلى بطارية بنسبة 60 بالمائة على الأقل لتنزيل نظام التشغيل الجديد.

– يمكن لشبكة Wi-FI غير المكتملة أن تعطل تحديث نظام التشغيل لديك، وفي بعض الأحيان توقفه في منتصف الطريق.

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