الملك سلمان: نسأل الله أن يحفظ لنا أمننا واستقرارنا ويديم علينا وحدتنا

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المواطنين بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ93 التي تحل اليوم السبت.

وقال خادم الحرمين الشريفين في تغريدة عبر منصة إكس”في ذكرى اليوم الوطني، تتجسد مكانة هذا الوطن بين الأمم ماضيًا وحاضرًا وأبدًا. سائلين المولى سبحانه، أن يحفظ لنا أمننا واستقرارنا، وأن يديم علينا وحدتنا”.