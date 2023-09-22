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بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة

الملك سلمان وولي العهد يتلقيان تهاني أمير قطر

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٤ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يتلقيان تهاني أمير قطر
المواطن - واس

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أعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، عن تهنئته، لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

جاء ذلك في برقية بعثها سموه، لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -.

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كما عبر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب أمير قطر، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في برقيتين مماثلتين، عن تهنئتهما، لخادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة.

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