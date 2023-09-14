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تتصلان بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها

الملك سلمان وولي العهد يتلقيان رسالتين من الرئيس الإيراني

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤١ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يتلقيان رسالتين من الرئيس الإيراني
المواطن - واس

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، رسالتين، من فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تتصلان بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

تسلم الرسالتين، نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله في الرياض، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة الدكتور علي رضا عنايتي.

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ورحّب معاليه خلال الاستقبال بالسفير متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الآسيوية السفير محمد المطرفي.

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