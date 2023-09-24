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في وفاة جورجيو نابوليتانو

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس إيطاليا

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣١ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس إيطاليا
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، في وفاة رئيس الجمهورية السابق السيد جورجيو نابوليتانو.
وقال الملك المفدى:” تلقينا نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإيطالية السابق السيد جورجيو نابوليتانو، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه “.

برقية ولي العهد

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية في وفاة رئيس الجمهورية السابق السيد جورجيو نابوليتانو.
وقال سمو ولي العهد :” تلقيت نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإيطالية السابق السيد جورجيو نابوليتانو، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.

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