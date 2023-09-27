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في ضحايا حريق إحدى قاعات الأفراح بـ نينوى

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس العراق

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٠ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس العراق
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة رئيس جمهورية العراق الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، في ضحايا الحريق الذي اندلع في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة نينوى.

وقال الملك المفدى” علمنا بنبأ اندلاع حريق في إحدى قاعات الأفراح في محافظة نينوى، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، ونبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية العراق الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلين الله أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية العراق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

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كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة رئيس جمهورية العراق الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، في ضحايا الحريق الذي اندلع في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة نينوى.

وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت نبأ اندلاع حريق في إحدى قاعات الأفراح في محافظة نينوى، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، لأسأل المولى سبحانه وتعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب”.

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