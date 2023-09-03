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في ضحايا حريق الحي التجاري بمدينة جوهانسبرج

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس جنوب أفريقيا

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٧ صباحاً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس جنوب أفريقيا
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، في ضحايا الحريق الذي وقع في الحي التجاري بمدينة جوهانسبرج.

وقال الملك سلمان:” علمنا بنبأ الحريق الذي وقع في الحي التجاري بمدينة جوهانسبرج، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه “.

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ولي العهد يعزي

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، في ضحايا الحريق الذي وقع في الحي التجاري بمدينة جوهانسبرج.

وقال سمو ولي العهد:” بلغني نبأ الحريق الذي وقع في الحي التجاري بمدينة جوهانسبرج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه “.

 

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