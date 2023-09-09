الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا الزلزال

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، في ضحايا الزلزال الذي وقع في بعض المدن المغربية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال الملك المفدى: ” تلقينا نبأ وقوع زلزال في بعض المدن المغربية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب المملكة المغربية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب المملكة المغربية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب “.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، في ضحايا الزلزال الذي وقع في بعض المدن المغربية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال سمو ولي العهد : ” تلقيت نبأ وقوع زلزال في بعض المدن المغربية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين ، إنه سميع مجيب ” .