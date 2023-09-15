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بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلادهم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رؤساء نيكاراغوا وكوستاريكا وهندوراس

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٤ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رؤساء نيكاراغوا وكوستاريكا وهندوراس
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس دانييل أورتيغا سافيدرا، رئيس جمهورية نيكاراغوا، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية نيكاراغوا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رودريغو تشافيز رويليس، رئيس جمهورية كوستاريكا، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوستاريكا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

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تهنئة الملك سلمان

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة زيومارا كاسترو، رئيسة جمهورية هندوراس، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلادها.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية هندوراس الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

برقية ولي العهد

من جانبه بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس دانييل أورتيغا سافيدرا، رئيس جمهورية نيكاراغوا، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية نيكاراغوا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رودريغو تشافيز رويليس، رئيس جمهورية كوستاريكا، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوستاريكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة زيومارا كاسترو، رئيسة جمهورية هندوراس، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلادها.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية هندوراس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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