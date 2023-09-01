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بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة سلوفاكيا

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٢ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة سلوفاكيا
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة زوزانا كابوتوفا، رئيسة جمهورية سلوفاكيا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.

التهاني والأمنيات

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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ولي العهد

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة زوزانا كابوتوفا، رئيسة جمهورية سلوفاكيا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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