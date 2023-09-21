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محمد بن سلمان

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسي أرمينيا ومالطا بيوم الاستقلال

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٣ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسي أرمينيا ومالطا بيوم الاستقلال
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فاهاكن خاتشاتوريان، رئيس جمهورية أرمينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أرمينيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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ولي العهد يهنئ

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فاهاكن خاتشاتوريان، رئيس جمهورية أرمينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أرمينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

تهنئة مالطا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جورج فيلا، رئيس جمهورية مالطا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مالطا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

ولي العهد يهنئ

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جورج فيلا، رئيس جمهورية مالطا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مالطا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

 

 

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