انطلاق تمرين “أسد الجنوب 4” بين السعودية وفرنسا نتائج الاتحاد في غياب عبدالرزاق حمدالله الاستعدادات النهائية لفعاليات الداخلية بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 السعودية على موعد مع تقلبات جوية ملموسة بعد 23 سبتمبر نيمار وميتروفيتش يقودان الهلال ضد ضمك الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسي أرمينيا ومالطا بيوم الاستقلال الفراج عن لقاء محمد بن سلمان: التاريخ يُكتب الآن في رياضة بلادنا السعودية تستعد لرؤية جديدة مع قرب الوصول لأهداف 2030 ضبط مواطن سرق مركبة في وضع التشغيل بالرياض الخطوط السعودية تطلق أولى رحلاتها إلى مطار البحر الأحمر
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فاهاكن خاتشاتوريان، رئيس جمهورية أرمينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أرمينيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فاهاكن خاتشاتوريان، رئيس جمهورية أرمينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أرمينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جورج فيلا، رئيس جمهورية مالطا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مالطا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جورج فيلا، رئيس جمهورية مالطا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مالطا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.