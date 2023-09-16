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بذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس المكسيك

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٥ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس المكسيك
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة المكسيكية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

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كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة المكسيكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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