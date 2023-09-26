القنوات الناقلة لـ مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس ياسر المسيليم يهاجم إدارة الأهلي بعد رحيله نادي سباقات الخيل يعلن عن وظائف شاغرة موعد مباريات الأربعاء في كأس الملك الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية جمعية كفيف ومعهد الإدارة العامة يوسعان إطار التعاون بينهما لخدمة المكفوفين %58 نموًا بأعداد السائحين الوافدين إلى السعودية خلال 7 أشهر فيصل بن نواف: سخروا كل الإمكانيات لإنجاز مشروع مطار الجوف الجديد إصابة 3 أشخاص وتضرر مبان جراء انفجارين قويين وسط السويد السديري بعد وصوله الضفة الغربية: أجمل التحيات من أرض كنعان
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق، المزيد من الأمن والاستقرار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق، المزيد من الأمن والاستقرار.