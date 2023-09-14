Icon

انتهاء قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس غدًا Icon كولر: مواجهة اتحاد العاصمة صعبة وهدفنا حصد اللقب Icon القصاص من مواطن قتل آخر بطلقات نارية في الشرقية Icon روبرت باور يعلن اعتناقه الإسلام Icon لقطات غريبة لتطهير كرسي زعيم كوريا الشمالية أثناء لقاء بوتين Icon أول قرار من المحكمة بحادث الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن Icon ضوابط إيقاف الخدمات بعد بدء سريانها اليوم Icon حكام مباراتي الدوري السعودي للمحترفين اليوم Icon استدعاء 145 مركبة مرسيدس S-Class لخلل فني Icon الأمم المتحدة: كان من الممكن تفادي كارثة درنة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الملك سلمان وولي العهد يوجهان بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لمتضرري فيضانات ليبيا

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يوجهان بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لمتضرري فيضانات ليبيا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، اليوم، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن هذا التوجيه الكريم يعد امتدادًا للدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، للوقوف مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والمحن التي تمر بها، مشيرًا إلى أن المساعدات سيقدمها المركز للشعب الليبي الشقيق بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي، وعدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة هناك لإتاحتها للمتضررين بأقرب وقت ممكن.

قد يهمّك أيضاً
مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

سال السعودية تعلن نيتها طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام

سال السعودية تعلن نيتها طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام

وسأل معاليه، المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، لما يوليناه من حرص واهتمام بالمحتاجين والمتضررين في جميع أنحاء العالم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليبيا تطالب لبنان بالإفراج عن نجل القذافي
العالم

ليبيا تطالب لبنان بالإفراج عن نجل القذافي

العالم
كريم بنزيما يحضر قرعة كأس العالم للأندية بالزي السعودي
آخر الاخبار

كريم بنزيما يحضر قرعة كأس العالم للأندية...

آخر الاخبار
ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الثانية
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة...

الرياضة
مصادرك المدرة للمال يجب أن تزيد وتتراكم بمرور العـمر
السعودية اليوم

مصادرك المدرة للمال يجب أن تزيد وتتراكم...

السعودية اليوم
1873 شكوى بالمطارات والخطوط السعودية أقل الشركات
السعودية اليوم

1873 شكوى بالمطارات والخطوط السعودية أقل الشركات

السعودية اليوم
فينالدوم: يسعدني بدء فصل جديد في مسيرتي
الرياضة

فينالدوم: يسعدني بدء فصل جديد في مسيرتي

الرياضة
السعودية من أعلى دول العالم في السهر
السعودية اليوم

السعودية من أعلى دول العالم في السهر

السعودية اليوم
أمانة منطقة المدينة المنورة تعلن عن طرح وظائف رسمية
آخر الاخبار

أمانة منطقة المدينة المنورة تعلن عن طرح...

آخر الاخبار