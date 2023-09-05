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تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٤ مساءً
الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة شفهية، لفخامة الرئيس لازاروس تشاكويرا رئيس جمهورية ملاوي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.
قام بنقل الرسالة، معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال فخامة الرئيس تشاكويرا له، في القصر الرئاسي بالعاصمة ليلونغوي، اليوم.

رسالة الملك سلمان

ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية ملاوي الصديق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمَّله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وأكد فخامته، دعم بلاده الكامل لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، والترحيب بعقد القمتين “القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة” في المملكة هذا العام.
حضر الاستقبال، نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية زامبيا، يزيد الدريويش.

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دعم إكسبو 2030

من جانبها، أكدت معالي وزيرة الخارجية بجمهورية ملاوي، خلال مؤتمر صحفي مع معالي المستشار قطان، دعم بلادها للمملكة العربية السعودية في استضافتها لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وترحيب الرئيس وجمهورية ملاوي بعقد المملكة القمتين “القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة”.
من جهته، عبر معالي المستشار قطان، عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يترجم العلاقات الوطيدة بين البلدين.

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