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نقل الرسالة أحمد بن عبدالعزيز قطان

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية للرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٥ صباحاً
الملك سلمان يبعث رسالة شفهية للرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة شفهية، إلى فخامة النقيب إبراهيم تراوري الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

قام بنقل الرسالة، معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال فخامة الرئيس له بالقصر الرئاسي اليوم، في العاصمة واغادوغو.

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ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وتمنياتهما لحكومة وشعب بوركينا فاسو بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة.

استعراض العلاقات

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد أكد فخامة الرئيس الانتقالي خلال اللقاء دعم بلاده الكامل لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، معرباً عن ترحيب بلاده بعقد القمتين “القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة” في المملكة هذا العام.

معرض إكسبو 2030

عقب اللقاء، أكدت معالي وزيرة الخارجية خلال مؤتمر صحفي، أن بوركينا فاسو تؤكد دعمها للمملكة العربية السعودية في استضافتها لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، كما عبرت عن ترحيب فخامة الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو بعقد المملكة هذا العام القمتين “القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة”.

من جهته عبر معالي المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يترجم العلاقات الوطيدة بين البلدين.

حضر اللقاء معالي وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين في الخارج أوليفيا روامبا ، ومعالي الوزير المكلف بالتعاون الإقليمي عضو مجلس الوزراء جان ماري تراوري، ومستشار فخامة الرئيس للشؤون الدبلوماسية السفير سيمبليس جيبيلا، وأمين عام وزارة الخارجية السفير عيسى بورو، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو، فهد بن عبدالرحمن الدوسري.

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