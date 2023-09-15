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خالفوا نظام المنافسة ولائحتها التنفيذية

المنافسة تحرك الدعوى الجزائية ضد 43 منشأة في قطاع السيارات

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٣ مساءً
المنافسة تحرك الدعوى الجزائية ضد 43 منشأة في قطاع السيارات
المواطن - فريق التحرير

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عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة اجتماعه 83، وأقر توجيه الاتهام وتحريك الدعاوى الجزائية ضد 43 منشأة في قطاع السيارات، مع استمرار التحقيقات في القطاع.

أبرز القرارات

واستعرض المجلس برئاسة رئيس الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عددًا من القرارات والتوجيهات فيما يلي أبرزها:

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  • اطلع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي –الاندماج والاستحواذ- ذات المسار القصير عن الفترة من تاريخ 12/11/1444 هـ وحتى 12/1/1445 هـ.
  • استعرض المجلس نتائج أعمال لجنة المراجعة والتقارير ذات الصلة.
  • استعرض المجلس نتائج أعمال الترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة.
  • استعرض المجلس الأداء المالي للهيئة للنصف الأول للعام 2023 م.
  • استعرض المجلس نتائج دراسة طلب استحواذ شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات على شركة أفضل الطهاة المحدودة، ذا شيفز وأصدر قرارًا بالموافقة المشروطة وفقًا لما انتهت إليه نتائج الدراسة من أسباب.
  • استعرض المجلس نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع السيارات وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، تضمنت 128 عملية استقصاء ضد 70 منشأة – وكلاء وموزعين ومعارض سيارات، وأصدر المجلس قراره بتحريك الدعاوى الجزائية ضد 43 منشآت.
  • استعرض المجلس نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع المقاولات، وأصدر قرارًا بالموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من عدد 4 منشآت.

تسوية أوضاع وتحريك دعاوى

  • استعرض المجلس نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع تحلية المياه، وأقر اتخاذ التدابير اللازمة على 9 منشآت بتصحيح أوضاعها وإيقاف الاتفاق على التسعير.
  • استعرض المجلس نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع الدعاية والإعلان، وأقر بتحريك الدعاوى الجزائية ضد 3 منشآت للاشتباه بمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
  • استعرض المجلس نتائج الدراسة والتحقيق لعدد 6 منشآت عاملة في قطاع تقنية المعلومات، للاشتباه بتواطؤها في مشاريع بلغت قيمتها 7.748.772 ريالاً، وقرر تحريك الدعاوى الجزائية ضدها، لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته.
  • استعرض المجلس نتائج التقصي والتحقيق مع منشأتين تعملان في مجال البرمجة الحاسوبية، وقرر تحريك الدعوى الجزائية ضدهما نظير الاشتباه بامتناعهما عن التعامل مع منشأة أخرى مما أدى لإضعاف موقفها التنافسي في السوق.

 

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