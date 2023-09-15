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عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة اجتماعه 83، وأقر توجيه الاتهام وتحريك الدعاوى الجزائية ضد 43 منشأة في قطاع السيارات، مع استمرار التحقيقات في القطاع.
واستعرض المجلس برئاسة رئيس الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عددًا من القرارات والتوجيهات فيما يلي أبرزها:
فيديو | هيئة المنافسة تحرك الدعوى الجزائية ضد 43 منشأة في قطاع السيارات#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/IYbu8hokhF
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 15, 2023