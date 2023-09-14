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تتضمن اشتراطات والتزامات على الكيان الجديد

المنافسة تمنح موافقة مشروطة لاندماج جاهز وذا شيفز

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢١ مساءً
المنافسة تمنح موافقة مشروطة لاندماج جاهز وذا شيفز
المواطن - فريق التحرير

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تلقت الهيئة العامة للمنافسة طلباً لاستحواذ شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات على كامل شركة أفضل الطهاة المحدودة (ذا شيفز).

وأعلنت الهيئة العامة للمنافسة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” الموافقة المشروطة على إتمام عملية التركز الاقتصادي والتي تتضمن اشتراطات والتزامات على الكيان الجديد الناتج من الاستحواذ بهدف استمرار المنافسة العادلة وبقاء السوق مفتوحاً للمنشآت الراغبة بالدخول أو توسيع أعمالها فيه، وذلك بناءً على التقييم التنافسي وتحليل الآثار المتوقعة على المنافسة.

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ومن المقرر أن تقوم الهيئة العامة للمنافسة وفقاً للصلاحيات المخولة لها بمراقبة سلوك الشركات بعد إتمام الصفقة واختبار مدى التزام الأطراف بالاشتراطات المقررة.

وللاطلاع على الاشتراطات يمكن الضغط على الرابط هنا.

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