المنتخب السعودي الأولمبي يتأهل لثمن نهائي هانغتشو 2022

انتهت، منذ قليل، مباراة المنتخب السعودي الأولمبي ضد فيتنام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دورة الألعاب الآسيوية “هانغتشو 2022″، بفوز الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم المنتخب السعودي الأولمبي

وانطلقت مباراة المنتخب السعودي الأولمبي ضد فيتنام التي أُقيمت على ملعب مركز لينبينج الرياضي بشكل سريع، وضغط الأخضر بقوة منذ الدقائق الأولى، أملًا في هز الشباك مبكرًا.

ونجح محمد اليامي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 43، لتشتعل المواجهة، وسط تفوق نسبي للاعبي الأخضر، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي الأولمبي ضد فيتنام بهدف دون رد.

الأخضر يواصل التألق

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات من المنتخبين، أملًا في تسجيل هدف جديد، إلا أن الدفاع ظهر بشكل متماسك، ما صعب مهمة اللاعبين، إلا أن الأخضر واصل الضغط، لينجح في هز الشباك عند الدقيقة 86.

وسجل محمد مران الهدف الثاني عند الدقيقة 86، وأضاف زكريا هوساوي الهدف الثالث عند الدقيقة 90، قبل أن يُقلص إيجوين هون الفارق في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب السعودي الأولمبي ضد فيتنام بـ3\1.

ورفع الأخضر رصيده إلى 7 نقاط، حيث إنه بدأ مشواره في مرحلة المجموعات في دورة الألعاب الآسيوية بالتعادل السلبي ضد إيران، واستعاد توازنه سريعًا بالفوز على منغوليا بثلاثية نظيفة، قبل أن يعبر فيتنام بثلاثية.