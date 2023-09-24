Icon

فرحة أهالي حفر الباطن احتفاءً باليوم الوطني 93 Icon فوز ليفربول ضد وست هام بثلاثية Icon أهالي عسير يعبرون عن مشاعر الفخر والاعتزاز في اليوم الوطني الـ93 Icon Neymar يُطالب بإقالة جيسوس! Icon وزير العدل يفتتح ملتقى التطوع القانوني في نسخته الأولى غدًا Icon فرح الهادي تحتفل مع عائلتها باليوم الوطني الـ93 Icon ضبط مواطن لترويجه الحشيش والإمفيتامين والشبو بالرياض Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس إيطاليا Icon التعاون يستهدف مواصلة التألق ضد القادسية Icon مسيرة وطنية بأحد المسارحة احتفالًا باليوم الوطني الـ93 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد الفوز على فيتنام بثلاثية

المنتخب السعودي الأولمبي يتأهل لثمن نهائي هانغتشو 2022

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٥ مساءً
المنتخب السعودي الأولمبي يتأهل لثمن نهائي هانغتشو 2022
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت، منذ قليل، مباراة المنتخب السعودي الأولمبي ضد فيتنام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دورة الألعاب الآسيوية “هانغتشو 2022″، بفوز الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم المنتخب السعودي الأولمبي

وانطلقت مباراة المنتخب السعودي الأولمبي ضد فيتنام التي أُقيمت على ملعب مركز لينبينج الرياضي بشكل سريع، وضغط الأخضر بقوة منذ الدقائق الأولى، أملًا في هز الشباك مبكرًا.

قد يهمّك أيضاً
الهلال يخطف التعادل بصعوبة ضد نافباخور

الهلال يخطف التعادل بصعوبة ضد نافباخور

هيئة الترفيه تطلق مبادرة صناع السعادة بنسختها الثانية

هيئة الترفيه تطلق مبادرة صناع السعادة بنسختها الثانية

ونجح محمد اليامي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 43، لتشتعل المواجهة، وسط تفوق نسبي للاعبي الأخضر، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي الأولمبي ضد فيتنام بهدف دون رد.

محمد اليامي في دورة الألعاب الآسيوية
اليامي – المصدر @saudiolympic

الأخضر يواصل التألق

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات من المنتخبين، أملًا في تسجيل هدف جديد، إلا أن الدفاع ظهر بشكل متماسك، ما صعب مهمة اللاعبين، إلا أن الأخضر واصل الضغط، لينجح في هز الشباك عند الدقيقة 86.

الأخضر الأولمبي ضد فيتنام
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

وسجل محمد مران الهدف الثاني عند الدقيقة 86، وأضاف زكريا هوساوي الهدف الثالث عند الدقيقة 90، قبل أن يُقلص إيجوين هون الفارق في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب السعودي الأولمبي ضد فيتنام بـ3\1.

ورفع الأخضر رصيده إلى 7 نقاط، حيث إنه بدأ مشواره في مرحلة المجموعات في دورة الألعاب الآسيوية بالتعادل السلبي ضد إيران، واستعاد توازنه سريعًا بالفوز على منغوليا بثلاثية نظيفة، قبل أن يعبر فيتنام بثلاثية.

منتخب السعودية الأولمبي
لاعبو المنتخب – المصدر @saudiolympic

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 سنوات من الدعم الإستراتيجي والعطاء اللا محدود لـ ترميم
السعودية اليوم

4 سنوات من الدعم الإستراتيجي والعطاء اللا...

السعودية اليوم
تداول تحدد موعد إدراج أسهم سمو العقارية في تاسي
السوق

تداول تحدد موعد إدراج أسهم سمو العقارية...

السوق
انهيار سقف داخل كلية في جازان بسبب الأمطار وهلع بين الطالبات
السعودية اليوم

انهيار سقف داخل كلية في جازان بسبب...

السعودية اليوم
موعد مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي
الرياضة

موعد مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي

الرياضة
موعد مباراة النصر ضد الأهلي بدوري روشن
الرياضة

موعد مباراة النصر ضد الأهلي بدوري روشن

الرياضة
مركز الحياة الفطرية يحدد موعد بداية موسم الصيد في السعودية
السعودية اليوم

مركز الحياة الفطرية يحدد موعد بداية موسم...

السعودية اليوم
القبض على 5 مروجين للمخدرات بالرياض
أخبار أمنية

القبض على 5 مروجين للمخدرات بالرياض

أخبار أمنية
وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
وظائف

وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة

وظائف