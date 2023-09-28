Icon

انسيابية الحركة المرورية في تقاطع العليا والتحلية بالرياض Icon شكاوى مستخدمي أجهزة أيفون 15 الجديد لا تتوقف Icon المنتخب السعودي الأولمبي يتأهل لربع نهائي هانغتشو 2022 Icon البحر الأحمر توقع شراكة لجعل السعودية وجهة لليخوت العالمية Icon ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس تشاد Icon وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك Icon عبدالله عطيف يُجري جراحة الرباط الصليبي Icon تحديثات مجدولة لأنظمة أبشر غدًا Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 11055 نقطة Icon صعود الدولار لن يمنع ارتفاعات النفط بعدما اقترب سعره لـ 100 دولار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد تجاوز الهند بثنائية محمد مران

المنتخب السعودي الأولمبي يتأهل لربع نهائي هانغتشو 2022

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥١ مساءً
المنتخب السعودي الأولمبي يتأهل لربع نهائي هانغتشو 2022
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت، منذ قليل، مباراة المنتخب السعودي الأولمبي ضد نظيره الهندي ضمن منافسات دور الـ16 من دورة الألعاب الآسيوية الـ19 “هانغتشو 2022″، بفوز الأخضر بهدفين دون رد.

تعادل سلبي بين المنتخبين

وبدأت مباراة المنتخب السعودي الأولمبي ضد الهند التي أُقيمت على ملعب مركز هوانغ لونغ الرياضي بشكل سريع، حيث ضغط الأخضر بقوة، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتسهيل مهمته في خطف بطاقة التأهل.

قد يهمّك أيضاً
برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني على حساب سيلتا فيغو

برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني على حساب سيلتا فيغو

ميزة جديدة في واتساب لمنافسة تيليجرام وديسكورد

ميزة جديدة في واتساب لمنافسة تيليجرام وديسكورد

واستمرت المحاولات من لاعبي الأخضر، وسط دفاع قوي من الهند، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي ضد الهند في دور الـ16 من دورة الألعاب الآسيوية.

المنتخب السعودي الأولمبي والهند
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

فوز المنتخب السعودي الأولمبي

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الأخضر في ضغطه، قبل أن ينجح محمد مران في فض اشتباك التعادل السلبي، وهز شباك المنتخب الهندي بالهدف الأول عند الدقيقة 52، لتشتعل المباراة.

المنتخب السعودي الأولمبي والهند
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

وواصل محمد مران تألقه، وعزز تقدم الأخضر بهدف ثان عند الدقيقة 57، لتستمر المحاولات لهز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب السعودي الأولمبي ضد الهند بنتيجة 2\0.

ونجح المنتخب السعودي الأولمبي بقيادة المدير الفني سعد الشهري، في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من “هانغتشو 2022“.

محمد مران
مران – المصدر @SaudiNT

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة
العالم

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة

العالم
الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري روشن
الرياضة

الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري...

الرياضة
المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان
صحة وطب‎

المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان

صحة وطب‎
تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل مشكلة التزاحم
السعودية اليوم

تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل...

السعودية اليوم
الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي
السعودية اليوم

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي

السعودية اليوم
اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود
حصاد اليوم

اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود

حصاد اليوم
جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي
الرياضة

جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي

الرياضة
صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد
السعودية اليوم

صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد

السعودية اليوم