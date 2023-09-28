المنتخب السعودي الأولمبي يتأهل لربع نهائي هانغتشو 2022

انتهت، منذ قليل، مباراة المنتخب السعودي الأولمبي ضد نظيره الهندي ضمن منافسات دور الـ16 من دورة الألعاب الآسيوية الـ19 “هانغتشو 2022″، بفوز الأخضر بهدفين دون رد.

تعادل سلبي بين المنتخبين

وبدأت مباراة المنتخب السعودي الأولمبي ضد الهند التي أُقيمت على ملعب مركز هوانغ لونغ الرياضي بشكل سريع، حيث ضغط الأخضر بقوة، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتسهيل مهمته في خطف بطاقة التأهل.

واستمرت المحاولات من لاعبي الأخضر، وسط دفاع قوي من الهند، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي ضد الهند في دور الـ16 من دورة الألعاب الآسيوية.

فوز المنتخب السعودي الأولمبي

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الأخضر في ضغطه، قبل أن ينجح محمد مران في فض اشتباك التعادل السلبي، وهز شباك المنتخب الهندي بالهدف الأول عند الدقيقة 52، لتشتعل المباراة.

وواصل محمد مران تألقه، وعزز تقدم الأخضر بهدف ثان عند الدقيقة 57، لتستمر المحاولات لهز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب السعودي الأولمبي ضد الهند بنتيجة 2\0.

ونجح المنتخب السعودي الأولمبي بقيادة المدير الفني سعد الشهري، في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من “هانغتشو 2022“.