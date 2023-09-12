المنتخب السعودي الأولمبي يتأهل لـ كأس آسيا تحت 23 عامًا

تأهل المنتخب السعودي الأولمبي لنهائيات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا المقرر إقامتها في قطر وذلك بعد الفوز قبل قليل على منتخب كمبوديا بنتيجة 6-1 في التصفيات المؤهلة للبطولة.

وسجل للأخضر كل من ” عبدالله رديف هدفين، أحمد الغامدي هدفين، مصعب الجوير، محمد أبو الشامات” في الدقائق الـ 6 والـ 18 والـ 26 والـ 39 والـ 55 والـ 86، بينما سجل اللاعب تايسا الهدف الوحيد لمنتخب كمبوديا في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

مشوار المنتخب السعودي الأولمبي في التصفيات

وكان المنتخب السعودي افتتح مشواره في التصفيات يوم الأربعاء الماضي، بالفوز على منغوليا بثلاثية لهدف، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المنغولي بهدف.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح الأخضر في الدقيقة الـ 87 في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب مصعب الجوير ثم أضاف اللاعب عبدالله رديف الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

وعند حلول الدقيقة الـ 13 من الوقت بدل الضائع، نجح الأخضر في إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب محمد مران، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بنتيجة 3-1.

وفي الجولة الثانية، يوم السبت الماضي، هزم المنتخب اللبناني بثلاثية دون رد، حيث كان الشوط الأول انتهى بتفوق الأخضر بثنائية دون رد، عبر كل من عبدالله رديف وسعد الناصر في الدقيقتين الـ 11 والـ38.

وفي الشوط الثاني، وعند حلول الدقيقة الـ 92، سجل اللاعب محمد مران الهدف الثالث.