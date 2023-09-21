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ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية

المنتخب السعودي الأولمبي يعبر منغوليا بثلاثية

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٠ مساءً
المنتخب السعودي الأولمبي يعبر منغوليا بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة المنتخب السعودي الأولمبي ضد منغوليا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دورة الألعاب الآسيوية “هانغتشو 2022″، بفوز الأخضر بثلاثة أهداف دون رد.

تقدم المنتخب السعودي الأولمبي

وبدأت مباراة المنتخب السعودي الأولمبي ضد منغوليا التي أُقيمت على ملعب مركز لينبينج الرياضي بشكل سريع، وضغط الأخضر بقوة منذ الدقائق الأولى، أملًا في هز الشباك مبكرًا.

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ونجح هيثم عسيري في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 18 دقيقة، لتشتعل المواجهة، وسط سيطرة كبيرة من لاعبي الأخضر، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي ضد منغوليا بهدف دون رد.

السعودية ضد منغوليا في هانغتشو 2022
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

الأخضر يواصل التألق

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح محمد مران في تعزيز تقدم الأخضر بهدف ثان عند الدقيقة 49، وواصل اللاعبون الاستحواذ وسط دفاع قوي من لاعبي منتخب منغوليا، لعدم استقبال مزيد من الأهداف.

السعودية ضد منغوليا في هانغتشو 2022
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

وتمكن نايف مسعود من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 74، لتستمر المحاولات من الأخضر، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب السعودي الأولمبي ضد منغوليا في “هانغتشو 2022” بنتيجة 3\0.

وكان المنتخب السعودي الأولمبي قد بدأ مشواره في مرحلة المجموعات في دورة الألعاب الآسيوية بالتعادل السلبي ضد إيران، واستعاد توازنه سريعًا بالفوز على منغوليا اليوم، قبل مواجهة فيتنام.

المنتخب السعودي الأولمبي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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