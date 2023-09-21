المنتخب السعودي الأولمبي يعبر منغوليا بثلاثية

انتهت، منذ قليل، مباراة المنتخب السعودي الأولمبي ضد منغوليا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دورة الألعاب الآسيوية “هانغتشو 2022″، بفوز الأخضر بثلاثة أهداف دون رد.

تقدم المنتخب السعودي الأولمبي

وبدأت مباراة المنتخب السعودي الأولمبي ضد منغوليا التي أُقيمت على ملعب مركز لينبينج الرياضي بشكل سريع، وضغط الأخضر بقوة منذ الدقائق الأولى، أملًا في هز الشباك مبكرًا.

ونجح هيثم عسيري في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 18 دقيقة، لتشتعل المواجهة، وسط سيطرة كبيرة من لاعبي الأخضر، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي ضد منغوليا بهدف دون رد.

الأخضر يواصل التألق

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح محمد مران في تعزيز تقدم الأخضر بهدف ثان عند الدقيقة 49، وواصل اللاعبون الاستحواذ وسط دفاع قوي من لاعبي منتخب منغوليا، لعدم استقبال مزيد من الأهداف.

وتمكن نايف مسعود من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 74، لتستمر المحاولات من الأخضر، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب السعودي الأولمبي ضد منغوليا في “هانغتشو 2022” بنتيجة 3\0.

وكان المنتخب السعودي الأولمبي قد بدأ مشواره في مرحلة المجموعات في دورة الألعاب الآسيوية بالتعادل السلبي ضد إيران، واستعاد توازنه سريعًا بالفوز على منغوليا اليوم، قبل مواجهة فيتنام.