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المنتخب السعودي يتأخر أمام كوستاريكا بهدفين في الشوط الأول

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ مساءً
المنتخب السعودي يتأخر أمام كوستاريكا بهدفين في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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أنهى المنتخب السعودي الشوط الأول من مباراة كوستاريكا الودية متأخرًا بهدفين دون رد.

وظهر الأخضر بأداء فني متراجع هجوميًّا ودفاعيًّا أسفر عن الهدف الأول للمنتخب الكوستاريكي للاعب فرانشيسكو كالفو من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 12.

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واستمرت الأخطاء الفردية من لاعبي الأخضر دفاعيًّا وعن طريق الحارس نواف العقيدي.

وعاد بعدها المنتخب الكوستاريكي ليسجل الهدف الثاني من ضربة رأسية ونفس سيناريو الهدف الأول عبر اللاعب مانفريد أوجالدي في الدقيقة الـ 33.

المنتخب السعودي - عبدالرحمن غريب - كوستاريكا

واستفاق المنتخب السعودي هجوميًّا حيث كان قريبًا من تقليص الفارق عبر تصويبة من سالم الدوسري في الدقيقة الـ 39 لكن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس نجح في التصدي لها بشكل جيد.

وتعد مباراة كوستاريكا المباراة الأولى للمدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني المدرب الجديد للأخضر حيث جاء خلفًا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

تشكيل المنتخب السعودي

وجاء تشكيل الأخضر مكونًا من: “نواف العقيدي، حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبدالله الخيبري، محمد كنو، علي هزازي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، فراس البريكان”.

ويخوض الأخضر بقيادة مانشيني معسكرًا في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، وذلك في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي قبل المشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا 2023 المقرر انطلاقها في قطر، شهر يناير المقبل.

ونشر حساب المنتخب السعودي على منصة “إكس” قبل مباراة السعودية وكوستاريكا، فيديو لطباعة قمصان اللاعبين، وعلق قائلًا: “معنا وين ما كنا.. سنلعب اليوم أمام كوستاريكا بقمصان تحمل تواقيع جماهيرنا، توقيعك قد يكون جزءًا من قميص الأخضر”.

 

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