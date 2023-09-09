المنتخب السعودي يخسر ودية كوستاريكا في مباراة مانشيني الأولى

تلقى المنتخب السعودي الخسارة وديًّا ضد كوستاريكا بنتيجة 3/ 1، وذلك في أول مباراة يخوضها المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني كمدرب جديد للأخضر.

المنتخب السعودي يظهر بشكل غير متوقع

وظهر الأخضر بأداء فني متراجع هجوميًّا ودفاعيًّا أسفر عن الهدف الأول للمنتخب الكوستاريكي للاعب فرانشيسكو كالفو من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 12.

واستمرت الأخطاء الفردية من لاعبي الأخضر دفاعيًّا وعن طريق الحارس نواف العقيدي.

وعاد بعدها المنتخب الكوستاريكي ليسجل الهدف الثاني من ضربة رأسية ونفس سيناريو الهدف الأول عبر اللاعب مانفريد أوجالدي في الدقيقة الـ 33.

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب علي البليهي في إحراز الهدف الأول للأخضر في الدقيقة الـ 68 من ضربة رأسية.

ثم سجل منتخب كوستاريكا الهدف الثالث في الدقيقة الـ 90.