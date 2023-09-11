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في المواجهة الثانية بقيادة مانشيني

المنتخب السعودي يسعى لاستعادة توازنه ضد كوريا الجنوبية

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٣ مساءً
المنتخب السعودي يسعى لاستعادة توازنه ضد كوريا الجنوبية
المواطن - فريق التحرير

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يأمل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، في استعادة التوازن وتحقيق نتيجة إيجابية أمام كوريا الجنوبية.

الأخضر يُلاقي كوريا الجنوبية

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الكوري الجنوبي، عند الساعة السابعة والنصف مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “سانت جيمس بارك”، الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

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المنتخب السعودي يستهدف الفوز

وخاض الأخضر أولى مبارياته بقيادة مانشيني أمام منتخب كوستاريكا الأول لكرة القدم قبل أيام، وانتهت المواجهة الودية بخسارة الصقور بنتيجة 3\1، ما يُحفز اللاعبين لتحقيق الفوز ضد كوريا الجنوبية.

ويطمح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الخروج من سلسلة الهزائم التي لاحقته في آخر 5 مباريات، حيث خسر أمام عمان والعراق بنتيجة 2\1، في بطولة كأس الخليج، بعدما شارك الأخضر بالفريق الرديف.

ولعب الأخضر 3 مباريات ودية، ولم ينجح في تحقيق أي نتيجة إيجابية، حيث واجه منتخب فنزويلا الأول لكرة القدم في مارس الماضي، وخسر بهدفين مقابل هدف، ثم هُزم ضد بوليفا بالنتيجة ذاتها، قبل أن يخسر أمام كوستاريكا.

وتأتي المباريات الودية التي يخوضها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية، في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا 2023، المقرر انطلاقها في قطر، شهر يناير المقبل، حيث يطمح للتحضير جيدًا والمنافسة على اللقب القاري.

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