المنتخب السعودي يصل الرياض

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إلى الرياض، بعد نهاية المعسكر الخارجي الذي أُقيم في مدينة نيوكاسل الإنجليزية.

الأخضر في الرياض

وخاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الجديد، الإيطالي روبرتو مانشيني معسكرًا في نيوكاسل، خلال فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر.

ولعب الأخضر مباراتين وديتين على ملعب “سانت جيمس بارك”، الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وخسر ضد منتخب كوستاريكا الأول لكرة القدم بنتيجة 3\1، وأمام كوريا الجنوبية بهدف دون رد.

المنتخب السعودي يُعسكر في البرتغال

ومن المقرر أن يخوض الأخضر معسكرًا في البرتغال شهر أكتوبر المقبل، وسيخوض خلاله مباراتين وديتين، أمام منتخبي نيجيريا ومالي يوم 13 و17، وستُقام المواجهتان على ملعب “بورتيماو”.

وتأتي المباريات الودية التي يخوضها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية، في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا 2023، المقرر انطلاقها في قطر، شهر يناير المقبل.

ويطمح مانشيني في تجهيز لاعبي الأخضر بشكل مميز، والعمل على تصحيح الأخطاء خلال الفترة المقبلة، من أجل التألق في بطولة كأس آسيا 2023، والمنافسة على اللقب، الذي يُعد هدفًا رئيسيًا له.