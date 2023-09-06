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المؤهلة لكأس أمم آسيا تحت 23 عامًا

المنتخب السعودي يفتتح مشوار التصفيات بثلاثية في منغوليا

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٦ مساءً
المنتخب السعودي يفتتح مشوار التصفيات بثلاثية في منغوليا
المواطن - فريق التحرير

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نجح المنتخب السعودي في افتتاح مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا تحت 23 عامًا بالفوز على منتخب منغوليا بنتيجة 3-1 اليوم.

المنتخب السعودي يتفوق بثلاثية

وكان المنتخب المنغولي افتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء.

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وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب منغوليا بهدف.

المنتخب السعودي - السعودية ومنغوليا وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح الأخضر في الدقيقة الـ 87 في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب مصعب الجوير ثم أضاف اللاعب عبدالله رديف الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

وعند حلول الدقيقة الـ 13 من الوقت بدل الضائع، نجح الأخضر في إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب محمد مران، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بنتيجة 3-1.

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