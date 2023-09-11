المنتخب السعودي ينهي استعداداته لمواجهة كوريا الجنوبية غدًا

اختتم المنتخب السعودي، اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية وديًّا يوم غدٍ الثلاثاء على “ملعب سانت جيمس بارك”، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.

تدريبات المنتخب السعودي

وأجرى لاعبو الأخضر تدريباتهم تحت إشراف المدير الفني “روبرتو مانشيني” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ بعدها طبق جمل تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمه على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

ولم يشارك اللاعب “فراس البريكان” في الحصة التدريبية لتعرضه لوعكة صحية فيما واصل اللاعب “رياض شراحيلي” برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.

ويلعب منتخب السعودية ضد كوريا الجنوبية عند الساعة السابعة والنصف مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “سانت جيمس بارك”.

وخاض الأخضر أولى مبارياته الودية بقيادة مانشيني في معسكر نيوكاسل، يوم الجمعة الماضي، حيث واجه منتخب كوستاريكا الأول لكرة القدم، وانتهت المواجهة بخسارة السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف.