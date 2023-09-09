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في التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا تحت 23 عامًا

المنتخب السعودي يهزم لبنان بثلاثية

السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ مساءً
المنتخب السعودي يهزم لبنان بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

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حقق المنتخب السعودي فوزًا كبيرًا على منتخب لبنان اليوم بثلاثية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.

المنتخب السعودي ضد لبنان 

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق الأخضر بثنائية دون رد، عبر كل من عبدالله رديف وسعد الناصر في الدقيقتين الـ 11 والـ38.

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وفي الشوط الثاني، وعند حلول الدقيقة الـ 92، سجل اللاعب محمد مران الهدف الثالث.

منتخب السعودية ولبنان

6 نقاط من فوزين 

وبعد المباراة، أصبح رصيد الأخضر 6 نقاط من فوزين.

وكان الأخضر افتتح مشواره في التصفيات يوم الأربعاء الماضي، بالفوز على منغوليا بثلاثية لهدف، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المنغولي بهدف.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح الأخضر في الدقيقة الـ 87 في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب مصعب الجوير ثم أضاف اللاعب عبدالله رديف الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

وعند حلول الدقيقة الـ 13 من الوقت بدل الضائع، نجح الأخضر في إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب محمد مران، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بنتيجة 3-1.

منتخب السعودية ولبنان

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