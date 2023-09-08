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خلال مباراة اليوم الودية بمعسكر نيوكاسل

المنتخب السعودي يواجه كوستاريكا بقمصان تحمل توقيع الجماهير

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٢ مساءً
المنتخب السعودي يواجه كوستاريكا بقمصان تحمل توقيع الجماهير
المواطن - فريق التحرير

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يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الكوستاريكي وديًا، مساء اليوم الجمعة، بقميص خاص؛ يحمل توقيعات الجماهير.

قميص خاص للاعبي الأخضر اليوم

ومن المقرر أن يلعب الأخضر ضد منتخب كوستاريكا الأول لكرة القدم وديًا، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب “سانت جيمس بارك”، الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

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ونشر حساب المنتخب السعودي على منصة “إكس”، فيديو لطباعة قمصان اللاعبين، وعلق قائلًا: “معنا وين ما كنا.. سنلعب اليوم أمام كوستاريكا بقمصان تحمل تواقيع جماهيرنا، توقيعك قد يكون جزءًا من قميص الأخضر”.

قميص الأخضر بتوقيع الجماهير
قميص الأخضر لمباراة اليوم

الظهور الأول لمانشيني مع المنتخب السعودي

ويستعد المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، لخوض أول مباراة رسمية مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بعد التعاقد معه مؤخرًا حتى عام 2027، عقب استقالته من قيادة منتخب بلاده.

روبرتو مانشيني مدربا للأخضر
مانشيني والمسحل بعد التوقيع – المصدر @SaudiNT

ويطمح مانشيني في الظهور بشكل مميز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وقيادته لتجاوز عقبة كوستاريكا، خاصة أن آخر 10 مدربين دائمين للأخضر؛ لم يتعرضوا إلى الخسارة في بداياتهم معه.

ويخوض الأخضر بقيادة مانشيني معسكرًا في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، وذلك في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي قبل المشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا 2023 المقرر انطلاقها في قطر، شهر يناير المقبل.

منتخب السعودية - السعودية ضد كوستاريكا
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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