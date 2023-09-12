المنتخب السعودي يُنهي الشوط الأول متأخرًا بهدف

انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي ضد كوريا الجنوبية الودية، بتأخر الأخضر بهدف دون رد.

وسجل اللاعب تشو جيو سونج الهدف الوحيد للمنتخب الكوري في الدقيقة الـ 32 بعد خطأ في التمرير من اللاعب علي البليهي.

تشكيل المنتخب السعودي

وجاء تشكيل الأخضر مكونًا من: ” محمد العويس في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، عبدالله الحمدان”.

وخاض الأخضر أولى مبارياته الودية بقيادة مانشيني في معسكر نيوكاسل، يوم الجمعة الماضي، حيث واجه منتخب كوستاريكا الأول لكرة القدم، وانتهت المواجهة بخسارة السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف.